Glöckner sieht Hansa gewappnet: "Beide Systeme optimal umgesetzt"

Rostocks neuer Trainer Patrick Glöckner zieht ein positives Fazit nach dem Trainingslager, der Start in die Rückrunde hat es für Hansa aber in sich.

Unter dem neuen Coach Patrick Glöckner ist die Kogge in der Liga noch ungeschlagen. Anfang November beerbte der 46-Jährige bei Hansa Rostock den langjährigen Trainer Jens Härtel, bestritt mit den Mecklenburgern gegen den 1. FC Nürnberg (1:1) und bei Eintracht Braunschweig (1:0) zwei Ligaspiele und überwintert mit seinem Team auf Tabellenplatz 9.

Zum Start gegen die ersten Drei der Tabelle

Das Auftaktprogramm zum Rückrundenstart aber ist happig. Zunächst geht es zum Tabellendritten 1. FC Heidenheim (Samstag, 28. Januar, 13 Uhr, LIVE! bei kicker), dann gastiert der Tabellenzweite Hamburger SV an der Ostsee, ehe es zum Bundesliga-Absteiger Arminia Bielefeld geht und anschließend der derzeitige Klassenprimus SV Darmstadt 98 in Rostock antritt.

Glöckner jedoch ist nicht bange. "Generell habe ich vor jedem Gegner Respekt, aber niemals Angst. Ich weiß, was unsere Jungs können", sagt Hansas Chefcoach im Interview (aktuelle Montagausgabe oder hier im eMagazine). "Wenn sie das, was sie in der Türkei gezeigt haben, so ab dem 28. Januar auf den Platz bringen, können wir das eine oder andere Ergebnis in die für uns richtige Richtung lenken", freut sich Glöckner über die gute Arbeit im Trainingslager. "Die Jungs haben hervorragend gearbeitet, das war ein rundum gelungenes Camp."

Glöckner baut auf Variabilität

Der Trainer ließ in den Testspielen gegen KS Cracovia (6:0), die SpVgg Greuther Fürth (4:1) und ZSKA Sofia (1:2) sowohl mit Dreier- als auch Viererkette agieren. Auf eine Variante will sich Glöckner nicht festlegen, baut vielmehr auf Variabilität. "Das Schöne ist, dass wir beide Systeme optimal umgesetzt haben und auf sie zurückgreifen können."

"Sprintgeschwindigkeit, die größte Laufdistanz oder das schönste Tor"

Zudem überraschte Glöckner im Trainingslager mit einem besonderen Punktesystem für die Spieler. Der Sieger erhält einen zusätzlichen freien Tag. "Wir wollten in jedem Training eine gewisse Intensität haben und diese belohnen. Es ging zum Beispiel um Sprintgeschwindigkeit, die größte Laufdistanz oder das schönste Tor", erklärt Glöckner seinen Kniff.