Glöckner nach Kantersieg: "Müssen erstmal die Knochen sortieren"

Der SV Waldhof Mannheim hat gegen den SV Meppen den zweiten Sieg in Folge eingefahren. Bevor am Samstag gegen Viktoria Berlin das dritte Spiel innerhalb einer Woche ansteht, ist erstmal Regeneration angesagt.

Nach einem Stotterstart und drei sieglosen Spielen (0/2/1) ist der SVW nach dem zweiten Sieg in Folge nun in der Saison angekommen. Dem knappen 3:2 gegen Viktoria Köln, bei dem die Elf von Trainer Patrick Glöckner einen komfortablen Vorsprung fast noch verspielt hätte, ließen die Kurpfälzer gegen den SV Meppen ein krachendes 5:0 folgen.

Zwar dachte sich Glöckner in der Anfangsviertelstunde noch kurz "okay" angesichts der druckvollen Gäste, wie er am Mikrofon von "Magenta Sport" sagte. "Aber wir wussten, wir müssen die Drangphase überstehen." Spätestens mit dem ersten Standardtor sei das Spiel dann zu Gunsten der Mannheimer gekippt.

Mit dem zweiten Standard-Treffer auf die Siegerstraße

Schon davor hatte Waldhof aber die Meppener Angriffsbemühungen besser in den Griff bekommen und erspielte sich selbst Chancen. Glöckner meinte dazu, dass es eben auch mal dazu gehöre, "abzuwarten, ein bisschen was auszuhalten und dann eiskalt zurückzukommen" - und genau diese Geduld haben die Mannheimer am 5. Spieltag bewiesen. Mit dem zweiten Standard-Treffer - wieder war Marc Schnatterer Herr des ruhenden Balles und Marcel Seegert als Torschütze aktiv - bogen die Kurpfälzer dann auf die "Siegerstraße" ein, zeigten ein "sehr gutes Spiel" und hätten sogar noch öfter treffen können als dreimal.

Waldhof arbeitet sich vor

Damit dringt Waldhof langsam in Tabellenregionen vor, in denen man sich vor der Saison hingewünscht hatte. Trotzdem warnte Glöckner bereits unmittelbar nach der Partie schon vor der nächsten "schweren Aufgabe" Viktoria Berlin. Der Aufsteiger spielte zeitgleich 1:1 in Zwickau, hat aber noch zwei Punkte mehr auf der Habenseite.

Bevor es allerdings in die Vorbereitung auf das Spiel am Samstag (14 Uhr, LIVE! bei kicker) geht, steht erst einmal Regeneration auf dem Programm - ein wichtiger Punkt beim dann dritten Spiel innerhalb einer Woche: "Wir müssen erstmal morgen die Knochen sortieren, es ist sehr anstrengend gewesen", so Glöckner.