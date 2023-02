Glöckner: "Keine gute letzte Lösung mehr gefunden"

Drei von vier Spielen verloren - der FC Hansa Rostock kam 2023 nicht gut aus den Startlöchern. Patrick Glöckner weiß um das Problem seines Teams. John Verhoek spielte dennoch keine Rolle gegen die Lilien.

Aufopferungsvoll agierte Rostock gegen Spitzenreiter Darmstadt, stand aber wie schon in Heidenheim (0:2) und gegen Hamburg (0:2) auch gegen das nächste Top-Drei-Team mit leeren Händen da. Im Angriff zwickt es bei den Ostseestädtern, die mit 18 geschossenen Toren lediglich einen Treffer mehr vorzuweisen haben als der ebenfalls in den Abstiegskampf verwickelte 1. FC Nürnberg, der in der Kategorie Tore den schlechtesten Wert in der Liga vorzuweisen hat.

Bis zur 78. Minute stand bei Hansa am vergangenen Wochenende zumindest auch hinten die Null, ehe Darmstadts Philip Tietz per Freistoß das Tor des Tages markierte. Rostock hatte bis dahin durchaus auch Gelegenheiten, blieb letztlich aber ohne Durchschlagskraft. "Wir hatten eine gute Ballsicherheit bis ins letzte Drittel", erklärte Coach Glöckner, um auch gleich das Problem der Hansa-Offensive aufzuzeigen: "Dann ist es leider so, dass wir den letzten Ball nicht so gut angebracht haben oder zu hektisch abgeschlossen haben."

Mit zunehmender Spieldauer wurden die Angriffsbemühungen eher "weniger", sein Team habe "keine gute letzte Lösung mehr gefunden", meinte Glöckner. Da stellte sich die Frage nach John Verhoek, vergangene Saison noch mit 17 Toren der Garant für den Klassenerhalt, der in der Startelf fehlte. Bei Glöckners Plan, nach vorne mit "Tiefe und Geschwindigkeit" zu agieren, war für den "Boxspieler" zunächst kein Platz. Zudem hatte Verhoek bislang nur einmal getroffen. Die Situation als Joker sei daher in Glöckners Augen "nicht schlecht, um ihm den Druck zu nehmen".

Bei St. Pauli wieder mit Verhoek?

Nun geht es am kommenden Sonntag (13.30 Uhr, LIVE! bei kicker) zum FC St. Pauli. "Wir werden hoffentlich schon nächste Woche in die Situation kommen, unsere Dinge besser auszuspielen, final auszuspielen, so dass wir auch wirklich mal das ein oder andere Tor mehr erzielen", ließ Glöckner noch wissen. In Hamburg könnte Verhoek wieder gefragt sein, schließlich hat er seinen einzigen Saisontreffer bislang im Hinspiel beim 2:0 gegen die Kiezkicker erzielt.