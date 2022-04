Glöckner hadert: "Was uns auszeichnet, hat komplett gefehlt"

Die 0:1-Niederlage gegen Freiburg war für Mannheim das dritte Spiel in Folge ohne Sieg. Coach Patrick Glöckner haderte mit der Spielweise, für Diskussionen sorgte das Gegentor.

Ein Treffer von Vincent Vermeij in der 38. Minute entschied das Montagabendspiel zugunsten des SC Freiburg. Ganz unumstritten war der Treffer jedoch nicht, denn Emilio Kehrer köpfte sich den Ball an die Hand, von wo die Kugel zum Torschützen prallte. Die Waldhof-Defensive reklamierte sofort und stellte das Spielen ein.

"Der Ball geht vom Kopf an die Hand und von der Hand wird der Ball weiter verlängert, deswegen sind meine Spieler davon ausgegangen, dass der Schiedsrichter das gesehen hat", sagte Waldhof-Coach Glöckner bei "Magenta Sport". "Er hat es nicht gesehen, entsprechend kriegst du ein Tor, wo du eigentlich vielleicht Freistoß kriegen kannst."

Glöckner: "Wir hätten 2:0 führen müssen"

Am Ende war es zwar die spielentscheidende Szene, unter dem Strich muss sich Mannheim aber auch an die eigene Nase fassen. "Wir sind von Anfang an nicht ins Spiel gekommen. Was uns eigentlich auszeichnet, Leichtigkeit im Ballbesitz, gutes und schnelles Passspiel mit Durchschlagskraft nach vorne, das hat uns heute komplett gefehlt", haderte Glöckner, der aber anfügte: "Wir hätten trotzdem 2:0 führen müssen, sind momentan aber nicht in der Lage, die großen Torchancen zu verwerten."

Aus den vergangenen drei Spielen gab es für Mannheim somit nur zwei Punkte. Der Rückstand auf Platz drei beträgt schon elf Punkte, bei einem Spiel weniger auf dem Konto. Der Rückstand auf Rang vier, der die direkte Qualifikation für den DFB-Pokal bedeuten würde, beläuft sich zwar nur auf vier Punkte, jedoch hat Osnabrück ein Spiel weniger auf dem Konto.