Glöckner: "Der Frust ist gerade sehr groß"

Der SV Waldhof Mannheim bleibt im Aufstiegsrennen - so richtig kommt das Team von Patrick Glöckner aber nicht vorwärts. Das 1:1 in Zwickau sorgt für viel Frust.

Mannheim hat in Zwickau viel investiert, war vor allem im ersten Durchgang das bessere Team, hatte klare Torchancen, erlitt aber mit Blick auf den Aufstieg mit dem Remis beim FSV einen Rückschlag. "Ich kann den Jungs nichts vorwerfen, außer, dass wir die Tore nicht gemacht haben", meinte Glöckner bei "MagentaSport".

Der Waldhof-Coach ärgerte sich dennoch maßlos, hatte doch Joseph Boyamba in der 73. Minute vom Punkt die Chance, für den Sieg zu sorgen. Boyamba konnte den unberechtigten Elfmeter, der zudem noch Rot gegen Zwickaus Steffen Nkansah nach sich zog, ebenso nicht nutzen, wie Mannheim die Überzahl in der Schlussviertelstunde. "Der Frust ist gerade sehr groß, da ich glaube, dass wir das Spiel hundertprozentig hätten gewinnen müssen", gab Glöckner einen Einblick in seine Gefühlswelt.

"Wir hatten so viele gute Tormöglichkeiten und den Elfmeter. Wenn du es dann nicht schaffst, einfach das zweite, dritte Tor nachzulegen und zur Halbzeit mit einer höheren Führung in die Kabine zu gehen, dann ist das einfach schade." Und doppelt ärgerlich, weil 1860 München (5.) und Saarbrücken (4.) mit einem 1:1 Waldhof eigentlich in die Karten gespielt hatten, der SVW aber nicht auf Rang vier klettert.

Vielmehr hat Braunschweig mit einem Last-Minute-Sieg gegen Schlusslicht Havelse (3:2) Rang drei gefestigt, Kaiserslautern auf einem Aufstiegsplatz mit dem 5:1 gegen Duisburg den Abstand auf Mannheim auch weiter vergrößert.