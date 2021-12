Global Esports Games 2021 - die Olympischen Spiele des eSports?

2019 hat sich die Global Esport Federation als weltweiter Dachverband des eSports gegründet. Vom 17.-19. Dezember 2021 veranstalteten sie mit den Global Esports Games ihr erstes globales Event in Singapur. Mit dabei: Konamis verkorkste Fußball-Simulation.

Die ersten Goldmedaillen Gewinner in der Geschichte der Global Esports Games global esports

Das Zusammenkommen der eSport-Szene erinnert etwas an die Idee der Olympischen Spiele - Keine Preisgelder, dafür Medaillen und Prestige. Die Global Esport Federation (GEF) hat mit den am letzten Wochenende stattfindenden Global Esport Games 2021 ein weltweit beachtetes und sportlich interessantes Event auf die Beine gestellt.

Allein in den wenigen Tagen nach den Spielen sahen sich knapp zwei Millionen Menschen die Streams der beiden Wettkampftage im Video-on-Demand auf Twitch an.

Ähnlichkeiten zu Olympia gab es auch im Vorlauf zum Turnier. Auf Ebene der angeschlossenen nationalen Verbände kam es zur Teamauswahl und darauf folgenden Qualifikationsturnieren. Nur die besten der Länder sollten nach Singapur reisen.

"Das Ziel der Spiele war es immer, die Kraft des eSports zu fördern und es Athleten aus allen Regionen zu ermöglichen, auf höchstem Niveau zu konkurrieren", sagte Ng Shin Ein, Vorsitzende des Organisationskomitees der Global Esports Games Singapur 2021.

Konamis eFootball mit kuriosem Setup

Ausgetragen wurden vier Turniere in drei Spielen. In DOTA 2 wurden gleich zwei Endausscheidungen mit jeweils 4 Teams im 5v5 gespielt. Eines in der offenen Kategorie und eine Finalrunde für Frauenteams.

Die Sieger in eFootball 2022 und Street Fighter V: Champions Edition wurden im 1v1 unter 32 Einzelteilnehmern ermittelt.

In eFootball 2022 kam es im Finale zum Südamerika-Klassiker Brasilien gegen Argentinien. Zumindest auf dem Papier. Die Austragung innerhalb Konamis unausgereifter Fußball-Simulation dürfte sicher als Kuriosum in die Annalen des eSports eingehen. Gespielt wurde ausschließlich mit dem FC Bayern.

Mit einem 2:0 setzte sich der 17 jährige amtierende Brasilianische PES-Meister João Vitor 'CSC_jvictor' Lopes gegen den amtierenden PES World Finals Sieger Iván Pablo 'MelianTheKing' Melian durch.

Dritter wurde Irans Morteza 'esultimates' Mohammadi mit einem 2:0 gegen Singapurs Lokalmatador Dennis 'DENNISZZ0910' Zhao. Aus Deutschland war niemand dabei.

Besonderes Augenmerk auf Repräsentation

Eine Besonderheit in Sachen Gleichstellung im eSport schafften die Veranstalter mit dem ersten großen internationalen DOTA 2 Turnier für Frauenteams.

Im Finale siegten die fünf Frauen aus Singapur gegen das Team aus Großbritannien. Nach der verlorenen ersten Runde, feierten die Spielerinnen ein beeindruckendes Comeback, glichen zum 1:1 aus und entschieden das abschließende 80 Minuten andauernde Gänsehautfinale für sich. Das Team aus der Mongolei holte sich den dritten Platz.

In der offenen Kategorie des DOTA 2 Turniers ging die zweite Goldmedaille nach Brasilien. Die Südamerikaner setzten sich auch hier mit 2:0 gegen Team Singapur durch. Dritter wird ebenfalls das Team aus der Mongolei.

Street Fighter V Gold, Silber und Bronze gingen an Yu-Lin 'GamerBee' Hsiang (Chinesisch Taipei, Saul 'MenaRD' Mena (Dominikanische Republik) und Ahmed 'Amu_PS4' Shahid (Pakistan).

Fünf weitere Ausgaben geplant

"In den ersten beiden Jahren der GEF haben wir ein beispielloses Wachstum im eSport auf der ganzen Welt erlebt. Und wir sind stolz darauf, Athleten und Spielern auf der ganzen Welt dabei zu helfen, das Potenzial zu erschließen und zu gestalten, um an der Spitze des eSports zu bestehen und zu glänzen", sagte der Präsident der GEF Chris Chan noch in der Eröffnung.

Mit einem bunten Blumenstrauß aus Zeremonie mit Showelementen, ereignisreichem Offline-Spitzensport und regen Zuschauerinteresse sollte das fürs erste geglückt sein.

Mit den folgenden Spielen in Istanbul, Riad, China, den Vereinten Arabischen Emiraten und den USA ist eine jährliche Etablierung bis ins Jahr 2026 bereits geplant. Daraus dürften sich viele Möglichkeiten ergeben, das weltweite Event auch in der Breite auszubauen.