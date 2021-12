Gleich zwei Überraschungen: De Sousa und Aspinall sind raus

Mitfavorit José de Sousa aus Portugal ist bei der Darts-WM in London überraschend in der dritten Runde ausgeschieden. Nach ihm Nathan Aspinall die Segel streichen.

Es hat die Konstanz gefehlt: José de Sousa ist raus. imago images/Action Plus

Als Mitfavorit gestartet, hat es José de Sousa schon in der 3. Runde des diesjährigen Darts-Weltmeisterschaft erwischt.

Der hoch gehandelte Premier-League-Finalist verlor am Mittwochnachmittag mit 3:4 gegen den Schotten Alan Soutar (drei Checkouts über 100, 61 erspielte Doppelchancen, davon 16 genutzt) und ist damit der dritte Spieler aus den Top acht der Welt, der beim wichtigsten Turnier des Jahres gescheitert ist.

Zuvor hat es bereits den Niederländer Michael van Gerwen nach einem positiven Corona-Test sowie Belgiens Dimitri van den Bergh, der sein Zweitrundenmatch mit 1:3 gegen den Deutschen Florian Hempel verloren hat, erwischt.

Gerade die Konstanz ist de Sousa, der wie sein Landsmann und Fußballtrainer José Mourinho den Spitznamen "The Special One" trägt, abhanden gekommen. Nach starken Aufnahmen sind oft schwache Durchgänge und teils komplett verbockte Legs gekommen, oft sind seine Pfeile zum Beispiel in der 5 links neben der 20 gelandet. Nur ein High-Finish (einmal genau 100) sind ebenfalls ein Indiz für das Aus der Mitfavoriten, genauso wie ein schwacher Gesamtdurchschnitt von lediglich knapp über 83 Punkten pro Anwurf.

Auch Aspinall muss weichen

Nach dem Ausscheiden von de Sousa hat es direkt danach auch Nathan Aspinall erwischt - und das in deutlicher Art und Weise. Der Weltranglisten-10. aus England ("The Asp") erwischte beim Duell mit seinem auf Rang 36 stehenden Landsmann Callan Rydz einen komplett gebrauchten Nachmittag.

Am Ende stand für Aspinall ein 0:4 in Sätzen, überhaupt waren ihm dabei nur vier gewonnene Legs gelungen. Was dem Briten dabei vor allem das Genick gebrochen hat: eine unterirdische Checkout-Quote auf die Doppel - nur vier von 16 wurden verwandelt.