Gleich ein Kellerkrimi: Toku vor der Premiere bei Viktoria Berlin

Farat Toku feiert am Abend seine Premiere als Drittliga-Trainer. Der ehemalige Wattenscheider soll bei Viktoria Berlin die Trendwende einleiten. Gegner Havelse kämpft um seine letzte Chance.

Die Niederlagen gegen Freiburg II (0:2) und in Halle (1:4) hatte er sich noch von der Tribüne aus angesehen, nun steht Farat Toku vor seiner Premiere als Trainer der Viktoria. "Ich freue mich sehr auf diese neue Herausforderung", sagt der 41-Jährige, der von 2015 bis 2019 den Regionalligisten SG Wattenscheid 09 coachte, wo er zwischenzeitlich auch Sportlicher Leiter war. "In vielen Gesprächen hat er uns mit seiner emotionalen und direkten Ansprache überzeugt", so Geschäftsführer Peer Jaekel über Toku, der im Mai des vergangenen Jahres den Lehrgang zum Fußballlehrer erfolgreich abgeschlossen hat.

Trainingslager in Barsinghausen

Viele Gespräche wird der gebürtige Bochumer auch mit den Spielern vor seinem ersten Anpfiff in Hannover gegen Havelse geführt haben, "wobei ich meinen Stil erklären will. Es gibt gewisse Hebel, bei denen ich ansetze und die ich verändern möchte." Dafür hat die Klubführung seit Samstag ein Kurztrainingslager im niedersächsischen Barsinghausen organisiert. "Es war sein Wunsch, um die Mannschaft in der Kürze der Zeit bestmöglich kennenzulernen", begründete Sportdirektor Rocco Teichmann. Dem Tross gehört auch der fehlende Christoph Menz an. Ob der Kapitän nach seiner COVID-19-Erkrankung bereits ein Faktor sein kann, werden die letzten Trainingseindrücke entscheiden.

Das Kellerduell 20. gegen 17. ist für Teichmann noch nicht die entscheidende Partie um den Klassenerhalt, nichtsdestotrotz hofft der Sportdirektor, dass der neue Trainer mit einem Erfolgserlebnis startet: "Vorne wie hinten hat es in den vergangenen Partien nicht gepasst. Wir benötigen für Punkte eine neue Stabilität im Team." Revanchieren wollen sich die Hauptstädter auch für die 3:4-Niederlage aus dem Hinspiel.

Auch Havelse weiß "um die Bedeutung des Spiels"

Der TSV Havelse, der seinerzeit den ersten Drittliga-Auswärtssieg in seiner Geschichte feierte, klagt vor dem wohl alles entscheidenden Spiel in Sachen Abstieg über enorme Personalprobleme. "Wir hatten am Wochenende einige Corona-Verdachtsfälle. Es kann sein, dass der eine oder andere Spieler nicht zur Verfügung steht. Am Montag haben wir Gewissheit", sagte Trainer Rüdiger Ziehl.

Bei einer Niederlage würde der Abstand zum rettenden Ufer auf neun Punkte anwachsen. Bei dann noch acht ausstehenden Spielen würde das fast sicher den Abstieg bedeuten. "Wir wissen um die Bedeutung des Spiels", betonte Ziehl.