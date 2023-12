Gleich drei Frankfurter Leistungsträger für den Afrika-Cup abgestellt

Eintracht Frankfurt muss während des Afrika-Cups gleich auf drei Leistungsträger in der bisherigen Saison verzichten: Fares Chaibi, Omar Marmoush und Ellyes Skhiri sind für den kontinentalen Wettstreit abgestellt.

Ein größeres Thema waren Afrika- und Asien-Cup eigentlich in allen europäischen Top-Ligen im Dezember. Auch in der Bundesliga sind viele Vereine betroffen, mit Blick auf den Afrika-Cup trifft es die Frankfurter Eintracht vielleicht mit am härtesten. Denn der SGE brechen während des kontinentalen Wettstreits - vom 13. Januar bis 11. Februar in der Elfenbeinküste - gleich drei absolute Leistungsträger weg.

Ellyes Skhiri greift mit Tunesien, Omar Marmoush mit Ägypten und Fares Chaibi mit Algerien nach Afrikas Krone. Zu ersetzen ist das Trio für Eintracht-Cheftrainer Dino Toppmöller kaum. Sonstigen Reservisten bietet sich zwar eine Chance, ein Qualitätsabfall dürfte sich aber durchaus bemerkbar machen. Der Blick auf die erste Aufgabe im neuen Kalenderjahr bei RB Leipzig am 13. Januar (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) lässt die SGE-Fans nicht unbedingt beruhigter schlafen.

Skhiri kam in der laufenden Saison 14-mal in der Bundesliga zum Zug (13-mal von Beginn an), schoss dabei zwei Tore und bereitete ein weiteres vor. Dazu kommen fünf Einsätze in der Conference League (ein Treffer) sowie zwei im DFB-Pokal (ein Treffer). Der tunesische Mittelfeld-Antreiber ist der erfahrenste Nationalspieler der abgestellten Eintracht-Profis - bereits 60-mal (drei Tore) streifte er sich das Trikot seines Heimatlandes über.

Sein Afrika-Cup-Hattrick steht bevor, 2019 zog er mit Tunesien ins Halbfinale ein, 2022 ins Viertelfinale. Gegner sind in der Gruppe E Namibia, Mali und Südafrika.

Premiere für Chaibi - Marmoush wieder bis zum Finale dabei?

Marmoush ist das "Löwenherz" im Eintracht-Sturm. Elf direkte Torbeteiligungen (sieben Treffer, vier Assists) bei 15 Bundesliga-Einsätzen sagen eigentlich alles aus. Dazu kommen vier Tore in fünf ECL-Partien sowie eines bei drei Pokal-Auftritten. Im Kader von Rekordchampion Ägypten (sieben Titel), der in der Vorrunde auf Mosambik, Ghana und Kap Verde trifft, hat Marmoush (24 Länderspiele, vier Tore) vielleicht die besten Chancen auf den großen Wurf. Dann würde er der Eintracht allerdings auch am längsten fehlen. 2022 unterlag der Stürmer mit Ägypten erst im Finale dem Senegal im Elfmeterschießen.

Erst neun Länderspiele (zwei Treffer) kann Chaibi vorweisen, der allerdings auch erst im März 2023 debütierte. Im algerischen Nationalteam konnte sich der Offensivallrounder schnell behaupten, bei seinem ersten Afrika-Cup könnte ihm gleich eine wichtige Rolle zukommen. Chaibi empfahl sich auch mit fünf Scorerpunkten (ein Tor, vier Assists) in 13 Bundesligaspielen, auch in der Conference League (fünf Einsätze, ein Tor) und im DFB-Pokal (zwei Einsätze) machte er auf sich aufmerksam. Auf Algerien warten in der Gruppenphase Angola, Burkina Faso und Mauretanien.