Gleich die nächste Beförderung für Stiller?

Hoffenheims Neuzugang untermauert seine Ansprüche und darf auf eine Berufung in die U 21 hoffen.

Wie schon zum Auftakt beim 4:0 in Augsburg stand Angelo Stiller auch im ersten Heimspiel am Sonntag gegen Union Berlin erneut in der Startelf der TSG. Keine Selbstverständlichkeit, schließlich standen Trainer Sebastian Hoeneß mit Dennis Geiger und Diadie Samassekou auch noch zwei bereits bewährte Kräfte zur Verfügung für die Position Sechs an der Seite von Sebastian Rudy.

Gegen die Berliner rechtfertigte Stiller seine erneute Nominierung durchaus. Der Linksfuß fiel nicht nur mit gescheiten und gelungenen Pässen auf, sondern auch mit wichtigen Balleroberungen. Und mit einem Assist, seinem ersten in der Bundesliga. Gefühlvoll hob der gebürtige Münchner den Ball in den Berliner Strafraum, wo Kevin Akpoguma zum 1:1 nur noch einnicken musste. Auch diese Szene hatte der Linksfuß kurz zuvor mit einer Balleroberung erst möglich gemacht. Auch die erste Gelegenheit für Jacob Bruun Larsen (23.) resultierte aus einem Ballgewinn Stillers.

Hoeneß lobt Stiller: "Sehr ansprechend und dominant unterwegs"

"In der ersten Halbzeit war er sehr ansprechend und dominant unterwegs, gerade mit Ball hat er richtig gute Pässe gespielt und sein erstes Tor vorgelegt, das hat mir gut gefallen", lobte Hoeneß seinen Schützling, den er bereits in der 2. Mannschaft des FC Bayern betreut hatte. Gemeinsam hatten sie überraschend die Meisterschaft in der 3. Liga gefeiert, für Hoeneß das Sprungbrett nach Hoffenheim. Letztlich auch für Stiller, der im Sommer ablösefrei aus München zur TSG kam.

Dem intensiven Spiel musste am Sonntag aber auch der 20-Jährige Tribut zollen. "Er hat dann wie das gesamte Team nachgelassen, wir dürfen nicht vergessen, er kommt aus der 3. Liga und macht seine ersten Erfahrungen in der Bundesliga", erinnerte Hoeneß, "ich bin sehr zufrieden, so kann es gerne weitergehen, er ist ein vernünftiger Junge."

Stiller besitzt gute Chancen auf eine Beförderung in die U 21

Womöglich steht für Stiller demnächst gleich der nächste Karriereschritt und die Beförderung in die U-21-Nationalmannschaft an. In dieser Woche wird Trainer Stefan Kuntz nach dem Titelgewinn nun seine neue U-21-Generation berufen. Da dürfte Stiller, der bereits einige Einsätze in jüngeren Jahrgängen für Deutschland verbuchte, gute Chancen auf eine Nominierung haben. Schließlich verfolgte Kuntz das Treiben ins Sinsheim als Augenzeuge auf der Tribüne…