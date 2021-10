Glazers machen Millionen mit Cristiano-Ronaldo-Transfer

Die Eigentümer von Manchester United haben acht Prozent ihrer Aktien zum Verkauf angeboten. Sie profitieren dabei auch von Cristiano Ronaldos Rückkehr.

Für Kevin und Edward Glazer hat es sich schon gelohnt, dass Manchester United Cristiano Ronaldo zurückgeholt hat. Die beiden US-Milliardäre halten gemeinsam mit ihren Geschwistern die Mehrheit am englischen Rekordmeister, geben nun aber acht Prozent der Anteile ab.

An der New Yorker Börse haben sie ein Paket in Höhe von umgerechnet rund 162 Millionen Euro zum Verkauf angeboten. Und der "Guardian" hat errechnet, dass dieses am Morgen des 27. August noch 21,3 Millionen Euro weniger wert gewesen war - dem Tag, an dem ManUnited Cristiano Ronaldo zum zweiten Mal verpflichtete. Seitdem ist der Wert einer Aktie demnach um 1,94 Euro gestiegen.

Der Klub selbst erhält keine Erlöse aus dem Verkauf. Das war schon im März so, als Avram Glazer Aktien im Wert von rund 82 Millionen Euro veräußert hatte. Nun halten die Glazers noch 69 Prozent an den Red Devils, bei deren Fans sie seit der Übernahme 2005 schwer in der Kritik stehen.