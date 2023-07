Glawogger: "Wachsen täglich immer enger zusammen"

Seit rund vier Wochen ist Dominik Glawogger (33) Coach bei Teutonia 05. Es ist bereits die zehnte Trainerstation des Österreichers, sechs davon im Jugendbereich. Er ist im Besitz der Uefa-A-Lizenz und bewies auch sein Talent als Geschäftsführer beim Zweitligisten Floridsdorfer AC.

Herr Glawogger, Glückwunsch zum ersten Titel. Ihr Team hat durch ein 3:1 gegen den TSV Sasel den Hamburger Supercup gewonnen. Waren Sie zufrieden?

Es war ein ansprechendes Testspiel gegen einen guten Gegner. Aber natürlich haben wir in der Trainingsplanung keine Rücksicht darauf genommen. Die Jungs hatten nach einer harten Woche bei hohen Temperaturen schwere Beine und dafür besonders in der ersten Hälfte sehr gute spielerische Ansätze und viel Willen gezeigt.

Wie läuft denn insgesamt die Vorbereitung?

Der Start war schon etwas holprig. Neue Stadt, neue Mannschaft, neues Umfeld - und dann hat man in der ersten Woche gleich drei Verletzte. Die Stimmung im Team war schon etwas gedrückt, aber inzwischen haben wir uns berappelt, ein gutes Trainingslager absolviert, und die Entwicklung ist absolut positiv.

Erstmals seit Jahren hat Teutonia nicht den Großteil des Kaders ausgetauscht. Hilft es Ihnen, dass das Team eingespielt ist? Und warum haben Sie das in der Rückrunde bewährte System in ein 4-2-3-1 geändert?

Man sieht, dass eine gewachsene Struktur in der Mannschaft steckt. Sie hat ja auch einige Erfolge gefeiert, inklusive des erneuten Hamburger Pokalsiegs. Für mich geht es auch darum, neue Reize zu setzen - deshalb probieren wir verschiedene Systeme aus. Welches dann am besten zu den vielen guten Individualisten passt, wird man sehen. Es ist besser, auf alles vorbereitet zu sein, als nach zwei, drei schlechten Spielen das System zu ändern, wenn die Spieler dann sowieso skeptisch und verunsichert sind.

Ist denn der Kader jetzt komplett? Dieser hat schließlich u.a. in Max Brandt und Maik Lukowicz herausragende Leute verloren?

Natürlich haben wir immer Augen und Ohren offen. Zwei, drei Positionen können wir vielleicht noch optimieren - aber nur, wenn es auch wirklich Sinn macht. In der vergangenen Woche haben wir in Tobias Schwede und Serkan Dursun ja bereits zwei erfahrene Verstärkungen hinzubekommen.

Und wie ist es für Sie als Österreicher im hohen Norden?

Gut. Denn ich war ja schon zwei Jahre bei Holstein Kiel und wohne derzeit auch noch bei einem Kumpel aus der Zeit. Und mit dem seltsamen Wetter hier oben komme ich auch klar (lacht). Außerdem habe ich Andre Trulsen als Co-Trainer an meiner Seite. Ein echter Hamburger mit so viel Fußball-Erfahrung - wir waren gerade in Kiel und wachsen täglich immer enger zusammen.