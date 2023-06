Glawogger übernimmt beim FC Teutonia 05 und bringt Trulsen mit

Dominik Glawogger heißt der neue Trainer des FC Teutonia Ottensen. Der 33-jährige Österreicher, dessen letzte Station die U 17 von Jahn Regensburg war, bringt mit André Trulsen einen namhaften Co-Trainer mit zum ambitionierten Nord-Regionalligisten.

Mehr zur Regionalliga Nord Startseite

Transfers

Der FC Teutonia Ottensen hat die Baustelle auf der Trainerposition geschlossen. Nach dem Aus von David Bergner Mitte Mai übernahm dessen Assistent Richard Krohn vertretungsweise, zog nun aber zum Hamburger SV II weiter. In Ottensen geht ab kommender Saison mit Dominik Glawogger ein 33-jähriger Österreicher ans Ruder, der bis Juli 2022 die U 17 von Jahn Regensburg trainiert hatte und vorher unter anderem für die U 23 des portugiesischen Erstligisten Vitoria Guimaraes und die U 19 von Holstein Kiel verantwortlich war. Glawogger ist im Besitz der A-Lizenz, arbeitete aber auch schon als Geschäftsführer beim österreichischen Zweitligisten Floridsdorfer AC.

Auch der neue Assistent Glawoggers hat es in sich: André Trulsen nämlich wird der neue Co-Trainer. In dieser Rolle fungierte der 209-malige Bundesliga-Profi schon höherklassig beim FC St. Pauli, der TSG Hoffenheim, dem 1. FC Köln und dem VfB Stuttgart. Seit Februar 2022 assistierte Trulsen seinem früheren Chef bei St. Pauli, Andreas Bergmann, in der Oberliga beim FC Altona 93. Zumindest einmal wird Trulsen auch mit dem FC Teutonia 05 die ganz große Bühne betreten. Trulsen sagt auf der Teutonia-Internetseite: "Mit großer Vorfreude blicke ich auf die kommende Regionalliga-Saison und das DFB-Pokal-Spiel gegen Bayer 04 Leverkusen. Ich möchte mit meiner langjährigen Erfahrung meinen Teil zu einer erfolgreichen Saison beitragen."

In drei Wettbewerben vertreten

In eine ähnliche Kerbe schlägt Glawogger: "Die Verantwortlichen haben mir in den Gesprächen ihre Visionen vorgestellt und ich finde das Projekt sehr spannend. Wir sind in der kommenden Saison in drei Wettbewerben vertreten und haben einiges vor."

Warum die Wahl auf den 33-jährigen gebürtigen Grazer fiel, begründet der Sportliche Leiter Liborio Mazzagatti so: "Mit Dominik konnten wir einen der vielversprechendsten Trainer Österreichs für uns gewinnen. In den gemeinsamen Gesprächen konnte er uns sofort von seiner Idee überzeugen."