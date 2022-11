Glaubwürdige Informationen über eine WM im Zwiespalt

Mit der Bekanntgabe des WM-Kaders und dem Erscheinen unseres Sonderheftes am gleichen Tag tritt der kicker in die heiße Phase seiner Berichterstattung über die WM 2022 ein. Eine zwiespältige Aufgabe.

Die erste Winter-WM der Geschichte hätte so nicht vergeben werden dürfen, dennoch geschah es vor zwölf Jahren im Doppelpack mit Russland 2018. Das Turnier war zunächst sogar noch für den Sommer im Wüstenstaat vorgesehen. Es ist trotz erkennbarer Reformen in dem Emirat ein Event im Zwiespalt angesichts der Menschenrechtsverletzungen - vor allem beim Bau der Stadien und dem Ausbau der Infrastruktur sowie mit der fortgesetzten Diskriminierung der LGBTQIA+-Community. Zudem gibt es Vorbehalte, ob das Turnier wirklich so nachhaltig sein wird wie propagiert.

Verlässlicher, glaubwürdiger und kritischer Sportjournalismus

Die Redaktion des kicker berichtet auch bei dieser WM vorrangig über Fußball. Sie steht für einen verlässlichen, glaubwürdigen und kritischen Sportjournalismus. Dieser endet nicht bei Spielberichten. Er schließt die Einordnung von (Fehl-)Entwicklungen ein und damit deren gesellschaftspolitische und kulturelle Wirkung. Dies gilt selbstverständlich und insbesondere auch für Katar.

Weltoffenheit, Toleranz und Fairplay sind die Grundlagen der Idee, dass der Sport Brücken schlagen kann. Dazu gehört, dass der Dialog grundsätzlich größere Chancen für positive Veränderungen bietet als ein Boykott. Wir möchten unsere Leserinnen und Leser professionell, unabhängig und zuverlässig informieren und ihnen Raum lassen für eine eigene Meinungsbildung.

Mit diesem Anspruch gestalten wir als reichweitenstärkste deutschsprachige Sportmedienmarke unsere aktuelle WM-Berichterstattung auf unseren vielfältigen digitalen Kanälen sowie in den Heften am Montag und Donnerstag.

Sieben Reporter vor Ort

Sieben Reporter werden aus Doha und Umgebung mit den insgesamt acht Stadien berichten. Es ist eine WM der kurzen Wege, mit bis zu vier Spielen am Tag. Bei jeder Partie wird mindestens ein kicker-Vertreter vor Ort sein. Im Zusammenspiel mit diesem Team in Katar wird die Redaktion die gesamte Bandbreite an Stilmitteln nutzen - neben dem LIVE!-Ticker, den klassischen Analysen und Statistiken auch Kommentare und persönliche Kolumnen; darüber hinaus Gastbeiträge von Experten gerade auch über die Begleiterscheinungen dieser WM.

Möller begleitet das Turnier

Welt- und Europameister Andreas Möller wird regelmäßig in einer speziellen WM-Kolumne sein fachliches Urteil fällen. Darüber hinaus wird Möller, der in seiner Karriere alle großen Titel im Fußball gewonnen hat, wie viele weitere Gäste in unseren Multimedia-Formaten auftreten. Dazu zählen die YouTube-Show "Was geht, WM?" und Spezial-Folgen des "kicker meets DAZN"-Podcasts. Unser beliebtes Managerspiel und WM-Tippspiel runden unsere WM-Inhalte auf den digitalen Kanälen ab.