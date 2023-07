"Glaube an das Projekt": Wiesbaden verlängert mit Top-Torjäger Prtajin

Gute Nachrichten für die Fans des SV Wehen Wiesbaden: Wie der Zweitliga-Aufsteiger am Donnerstagnachmittag mitteilte, wurde der Vertrag mit Top-Torjäger Ivan Prtajin (27) langfristig verlängert.

Wie lange das Arbeitspapier von Ivan Prtajin genau läuft, ließen die Hessen offen. Der Angreifer war erst im August 2022 vom slowenischen Erstligisten Olimpija Ljubljana zum SVWW gewechselt - und schlug direkt voll ein. In 27 Drittliga-Spielen in der Saison 2022/23 erzielte er bärenstarke 15 Tore und bereitete fünf weitere vor (kicker-Notenschnitt 3,52). Mehr Treffer als Prtajin erzielte kein Wiesbadener Profi, mehr Tore legten lediglich Johannes Wurtz und Brooklyn Ezeh (je sechs) auf.

"Ivan hat sich seit seiner Ankunft im vergangenen Sommer sehr schnell eingelebt. Mit seinen 27 Scorerpunkten konnte er seine großen Offensivqualitäten von Beginn an unter Beweis stellen", wird Paul Fernie, Sportlicher Leiter beim SV Wehen Wiesbaden, in einer Pressemitteilung zitiert: "Er ist sowohl in der Luft als auch am Boden ein brandgefährlicher Stürmer. Wir sind dementsprechend glücklich über die Vertragsverlängerung und freuen uns schon jetzt auf die weitere Zeit mit ihm."

Seinen kongenialen Partner Benedict Hollerbach (14 Treffer und fünf Assists) wird er wohl verlieren, der pfeilschnelle Offensivspieler strebt einen Wechsel in die Bundesliga an. Kein Grund für Prtajin ebenfalls das Weite zu suchen: "Ich habe mich von Beginn an beim SVWW und auch in der Region sehr wohl gefühlt. Mit meiner langfristigen Verlängerung wollte ich dem Verein, der mich immer überragend unterstützt hat, auch etwas zurückgeben. Ich glaube an das Projekt und möchte mit meinen Toren dazu beitragen, dass wir den Klassenerhalt in der 2. Bundesliga schaffen."

Das Abenteuer Unterhaus beginnt für den SVWW am 29. Juli mit einem Heimspiel gegen den 1. FC Magdeburg. Direkt danach wartet das nächste Highlight: Am 4. August gastiert Wiesbaden im Berliner Olympiastadion.