Glatzels Rekord kommt "vielleicht in den Keller"

Mit vier der fünf Treffer seines HSV beim 5:0 in Darmstadt war Robert Glatzel der Mann des Spiels. Anstatt abzuheben, will der Stürmer aber akribisch weiterarbeiten.

Erster Viererpack in der Profi-Karriere, der früheste Hattrick der Zweitliga-Geschichte und drei ganz wichtige Punkte im Aufstiegskampf: Nach dem 5:0 bei Tabellenführer Darmstadt hatte Robert Glatzel wahrlich allen Grund zum Jubeln. Im Mittelpunkt wollte der 28-Jährige nach seinem geteilten Rekord (auch Nils Petersen und Hans Haunstein trafen im Unterhaus in den ersten 13 Minuten dreifach) aber nicht stehen. Stattdessen müsste er "ein riesiges Kompliment an die Mannschaft" richten: "Wie wir von der Intensität her ins Spiel gegangen sind, war top", fasste der Münchner das Lob für seine Kollegen zusammen.

Glatzels "Wahnsinn" zur verdienten Führung

Diesen habe man angemerkt, "wie sehr wir gewinnen wollen", so Glatzel weiter. "Das war das einzige in unserem Kopf." Trotz seiner Zurückhaltung, kam er jedoch nicht umhin, bei der Zusammenfassung seiner persönlichen Anfangsphase etwas ins Schwärmen zu geraten: "Das war natürlich Wahnsinn", brachte er die ersten 13 Spielminuten der Partie auf den Punkt, die für ihn bei aller Freude kurz nach dem Abpfiff "noch surreal" gewesen seien. Die Anzahl der frühen Tore sei auch für Glatzel "schon überraschend gewesen", für ihn insgesamt aber verdient.

Verdient hatte sich Glatzel nach Abpfiff auch den Spielball als symbolisches Andenken an seinen Hattrick. Überbewerten wollte er dies aber nicht: "Klar nehme ich den Ball mit, vielleicht stecke ich ihn aber auch erstmal nur in den Keller". Schließlich sei dieser Tag zwar "schon was besonderes", aber es "kommt auch schon das nächste Spiel".

Die vier Treffer von Bobby Glatzel stehen sinnbildlich für die Leistung der gesamten Mannschaft. Tim Walter

Mit dieser Haltung dürfte Glatzel bei seinem Trainer Tim Walter auch neben dem Platz Pluspunkte sammeln. Dieser wollte sich in aller Ekstase ebenfalls nicht von den kommenden Aufgaben ablenken lassen: "Ich bin zufrieden, aber es ist schon wieder vorbei und morgen geht es wieder weiter", ordnete er gewohnt nüchtern das Spiel seines Teams ein - das in seinen Augen ebenfalls in erster Linie das Kollektiv gewonnen habe, das sich "in der Hinrunde häufig nicht belohnt" hätte. Schlussendlich seien die vier Treffer Glatzels "sinnbildlich" für "eine besondere Teamleistung" gewesen.

Eine solche könnte der HSV auch in der kommenden Woche gebrauchen. Mit Heidenheim empfangen die Rothosen den nächsten direkten Konkurrenten im Aufstiegsrennen. Sollten in dem Duell weitere Big Points gelingen, befände sich der HSV auf einem guten Weg. Vielleicht sogar so gut, dass Glatzel in naher Zukunft einen Erfolg mit den Hansestädtern feiern kann, der über den heimischen Keller hinaus geht.