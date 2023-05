Glatzels Quote wird zum Problem

Die Bedeutung von treffsicheren Torjägern ist im Aufstiegskampf nicht von der Hand zu weisen. Mit Robert Glatzel hat der Hamburger SV aktuell den Zweitplatzierten der Torjägerliste in seinen Reihen, das Problem aber ist: Der 29-Jährige trifft in der entscheidenden Phase nicht mehr ausreichend.

Im Vorjahr stieg Schalke mit 30 Toren von Simon Terodde auf, gemeinsam mit Werder Bremen, bei denen Marvin Ducksch (21) und Niclas Füllkrug (19) zusammen auf 40 Treffer kamen. Auch die Quote von HSV-Stürmer Glatzel ist in dieser Saison mit 17 Treffern absolut überzeugend, hinzu kommt eine neue Qualität, die Trainer Tim Walter herausstreicht. "Bobby bereitet inzwischen sehr gut Tore vor, er performt sehr gut."

Tatsächlich legte er in drei der letzten vier Spiele, gegen Hannover, St. Pauli und in Magdeburg Treffer auf, war auch in Düsseldorf zwei Mal Wegbereiter. "Seine Zahlen", legt sich der Trainer fest, "sind gut." Und dennoch beinhalten sie einen Makel: In der finalen Phase ist die Torproduktion ins Stocken geraten. Glatzel traf nur in zwei der letzten zehn Spiele, kommt durch den Doppelpack in Karlsruhe auf drei Treffer. Zum Vergleich: Heidenheims Tim Kleindienst erzielte im gleichen Zeitraum zwölf Tore, verteilt auf sieben Partien - es sind genau jene zehn Partien seit dem direkten Duell zwischen dem FCH und dem HSV, seit dem der Außenseiter aus einem Vier-Punkte-Rückstand einen Vier-Punkte-Vorsprung gemacht hat.

Walter ist sichtbar bemüht, keine Diskussion um seine Aufstiegsversicherung aufkommen zu lassen, und dennoch gibt es Auffälligkeiten, die zusammenhängen könnten mit der sinkenden Trefferquote. Offensichtlich ist, dass der frühere Heidenheimer häufiger weit außerhalb des Strafraums auftaucht, sich Bälle holt und Mitspieler einsetzt. Um die passende Positionierung von Glatzel hatte es schon zu Beginn seiner Zeit in Hamburg im Sommer 2021 Diskussionen mit dem Coach gegeben. Der wollte seinen zentralen Angreifer deutlich näher am Tor haben als dieser agierte. In der Folge explodierte der gebürtige Münchner, kam am Ende auf 22 Saisontreffer.

Besteht nun ein direkter Zusammenhang zwischen der wieder etwas veränderten Positionierung und der schwächeren Quote? Walter gibt den Diplomaten. "Bobby macht diese Dinge, sieht sich auch als spielender Stürmer. Das macht ihn nicht schlechter. Er will besser werden, entwickelt sein Spiel weiter, hat ein ganz hohes Anspruchsdenken." Und doch zeigt der Sturz aus den direkten Aufstiegsrängen: Der HSV braucht nicht nur Glatzels Laufwege und Vorlagen, sondern vor allem seine Tore.