Glatzel: Kein Startelf-Comeback in Magdeburg

Robert Glatzel war auch zum Start in die neue Arbeitswoche am Dienstag nicht Teil des Mannschaftstrainings. Damit zeichnet sich ab: Zumindest von Anfang an wird der Torjäger wohl auch am kommenden Sonntag in Magdeburg nicht für den HSV auflaufen.

Das intensivierte Einzeltraining am Sonntag hatte Hoffnungen genährt, der 30-jährige Mittelstürmer könnte nach dem freien Montag womöglich schon wieder vollumfänglich mit der Mannschaft trainieren, zumal eingehende Untersuchungen am maladen Oberschenkel bereits in der Vorwoche keine strukturelle Verletzung ergeben hatten - zum Start in die Trainingswoche aber erhielten diese Hoffnungen einen Dämpfer: Während Ignace van der Brempt nach einwöchigem Aufbauprogramm erstmals wieder die komplette Einheit absolvierte, trainierte Glatzel am Dienstag abseits der Kollegen erneut individuell mit Reha-Trainer Sebastian Capel. Steffen Baumgart deutet zwar an, dass er seinen Torjäger im Laufe dieser Woche im Mannschaftstraining zurückerwartet, für die Startelf aber plant er ihn ausdrücklich nicht ein.

Baumgart lässt Vorsicht walten

Die Begründung des Trainers ist einleuchtend. "Ich brauche die Jungs ja länger als nur für ein Spiel. Ich habe auf jeden Fall noch sechs Spiele, ich hoffe es, werden acht, auch wenn ich es gern in sechs lösen würde." Die angestrebte Relegation ist in dieser Rechnung mit inbegriffen, und bei Glatzel soll deshalb kein Risiko eingegangen werden. "Wenn alles normal läuft", erklärt Baumgart, "dann wird er im Kader stehen, aber nicht beginnen. Stand heute."

Der 52-Jährige verfährt grundsätzlich nach dem Prinzip, dass er einen zuvor verletzten Profi eine Woche aufbauen und dann im Idealfall eine weitere Woche im Mannschaftstraining oder mindestens an einem der beiden Hauptbelastungstage innerhalb einer Trainingswoche auf dem Platz haben will. Bei Miro Muheim hatte er vor der Länderspielpause gegen Wehen Wiesbaden (3:0) eine Ausnahme gemacht, weil auf der Außenverteidigerposition der absolute Notstand ausgebrochen war. Die Frage, ob es einen Wiederholungsfall mit Glatzel geben könnte, beantwortet der Coach klar mit "Nein." Einen Kaderplatz hat er für den gebürtigen Münchner vorgesehen, mehr im Sinne der Risikominimierung nicht. Genauso hat er es dem Profi gegenüber bereits kommuniziert: "Bobby weiß das auch."

Erneut wohl mit Nemeth von Beginn an

Das bedeutet: Auch in Magdeburg beginnt zunächst wohl Andras Nemeth. Auf der Position des Rechtsverteidigers plant Baumgart trotz van der Brempts Rückkehr ebenfalls noch nicht mit seiner 1a-Besetzung: Der Belgier soll im Idealfall erst eine Woche mit der Mannschaft trainieren, um in den Kader zurückzukehren. Starten lassen will er den 22-Jährigen mit seiner Verletzungshistorie am liebsten erst nach einer zweiten kompletten Trainingswoche. Das würde eine Rückkehr im Spitzenspiel gegen Holstein Kiel bedeuten. Bis dahin soll auch Glatzel nach Möglichkeit wieder startklar sein.