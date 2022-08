Glatzel hofft auf den Startschuss

Die Vertragsverlängerung bis 2025 zu verbesserten Bezügen scheint von Jonas Boldt gut angelegtes Geld gewesen zu sein. Hamburgs Sportvorstand hat Robert Glatzel während der Sommerpause dessen Ausstiegsklausel "abgekauft", nach drei Spielen hat der Torjäger sämtliche drei Saisontore des HSV erzielt.

Dem 28-Jährigen selbst war nach dem 1:0 gegen Heidenheim eines weit wichtiger als sein Kopfballtreffer gegen den Ex-Klub: die Art und Weise des Hamburger Vortrags. "Es war eine richtige Leistungssteigerung", urteilt der Ex-Heidenheimer und zählt auf: "Die erste Hälfte war unsere beste dieser Saison, nach der Pause waren wir zwar nicht mehr dominant, haben es aber leidenschaftlich verteidigt und nichts zugelassen. Und wir hatten endlich wieder zahlreiche eigene Chancen, das war zuvor nicht in der Form der Fall."

Selbstvertrauen als Initialzündung

Geht es nach Glatzel, hat der zurückliegende Samstag das Potenzial, zum Startschuss des HSV in die Saison zu werden. "Das Spiel", betont er, "sollte uns Selbstvertrauen geben. Wir haben wieder das abgerufen, was wir in der Endphase der Vorsaison gezeigt haben. Wir haben selbst gesehen, dass es geht. Das ist wichtig für den Kopf."

Auch für seinen Trainer war das eine ganz entscheidende Erkenntnis. Tim Walter streicht auffällig das gelebte Miteinander heraus, die Lust und Leidenschaft, auch gemeinsam zu verteidigen. "Das ist das, wofür wir standen. Und dafür stehen wir wieder." Tatsächlich zeigte der HSV gegen Heidenheim die konstanteste und stabilste Vorstellung dieser noch jungen und so holprig begonnenen Spielzeit.

Walter lobt Miteinander - Glatzel sticht heraus

Komplett über den Berg aber sieht Walter seine Elf noch nicht: "Wir müssen das jede Woche abrufen. Und wir müssen unsere Konter besser ausspielen." Denn so sehr das Erzielen sämtlicher drei Saisonteffer Glatzel ein gutes Zeugnis ausstellt, so sehr ist es auch ein Malus der restlichen Offensive. Dass Sonny Kittel in dieser erstmals wieder nachhaltig Akzente setzte freilich, ist ein weiterer Anhaltspunkt, dass der Dreier gegen Heidenheim in der Retrospektive womöglich mal eine besondere Bedeutung bekommen könnte.