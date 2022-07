Glatter Sieg: Ex-Gewinnerin Halep weiter in Wimbledon-Titelform

Die rumänische Tennisspielerin Simona Halep steht beim Grand-Slam-Turnier in Wimbledon erstmals seit ihrem Titelgewinn 2019 wieder im Viertelfinale.

Die 30-jährige Simona Halep setzte sich am Montag im Achtelfinal-Duell mit der Weltranglisten-Vierten Paula Badosa aus Spanien souverän mit 6:1, 6:2 durch.

Mit dem vierten Zwei-Satz-Sieg im Turnier präsentierte sich Halep weiter in Titelform. Die frühere Weltranglisten-Erste hatte den Rasen-Klassiker im vergangenen Jahr verletzt verpasst. Im Viertelfinale trifft sie am Mittwoch auf Amanda Anisimova (USA), die den Lauf der Französin Harmony Tan beendete. Anisimova (20) setzte sich gegen die Serena-Williams-Bezwingerin 6:2, 6:3 durch und spielt erstmals in Wimbledon um das Halbfinale.

Zudem erreichte Jelena Rybakina aus Kasachstan gegen Petra Martic aus Kroatien mit 7:5, 6:3 ihr erstes Wimbledon-Viertelfinale. Dort kommt es am Dienstag zwischen Jule Niemeier und Tatjana Maria am Dienstag zu einem deutschen Duell.