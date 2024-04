Glatt Rot nicht Gelb-Rot: Gourna-Douath fehlt Salzburg im Cup

Lucas Gourna-Douath wurde wie die beiden Sturm-Spieler Stankovic und Lavalee mit glatt Rot des Platzes verwiesen und fehlt damit fix im Cup-Halbfinale gegen die Steirer. Zunächst wurde angenommen, dass der Mittelfeldakteur nur Gelb-Rot gesehen hatte.

Das Cup-Halbfinale zwischen Red Bull Salzburg und Titelverteidiger Sturm Graz geht am Donnerstag (20.45 Uhr, LIVE! bei kicker) nicht nur ohne die Sturm-Akteure Jon Gorenc Stankovic und Dimitri Lavalee über die Bühne, sondern auch ohne Salzburgs Lucas Gourna-Douath.

Der Mittelfeldakteur sah im Gefolge der Rudelbildung am Ende der Bundesligapartie zwischen den beiden Teams am Sonntag nicht die Ampelkarte, sondern so wie Gorenc Stankovic und Lavalee direkt Rot. Das bestätigte am Montag die Bundesliga. Die Rote Karte bringt in jedem Fall eine wettbewerbsübergreifende Sperre für ein Spiel mit sich.