Glatt Rot beim Kartenfestival: Kwadwo fehlt 1860 zwei Spiele lang

Der TSV 1860 München muss in der 3. Liga die kommenden beiden Partien ohne Verteidiger Leroy Kwadwo (27) auskommen. Am Samstag gegen Jahn Regensburg wird nicht nur er nicht antreten dürfen.

Es lief die 80. Spielminute im Spiel zwischen Viktoria Köln und dem TSV 1860 München, als Leroy Kwadwo gegen André Becker zu spät kam und glatt Rot sah. Schiedsrichter Timon Schulz sah einen üblen Tritt des Innenverteidigers und entschied sich für den Platzverweis.

"Rohes Spiel" sorgt für Zwei-Spiele-Sperre

Am Montagnachmittag verkündete der DFB nun, dass Kwadwo "wegen rohen Spiels" eine Sperre über zwei Spiele erhalten habe. Der 27-Jährige und die Löwen hätten sich mit dem Urteil abgefunden, welches somit rechtskräftig sei, heißt es in der Mitteilung weiter. Dass Kwadwo am Samstag (14 Uhr, LIVE! bei kicker) gegen Spitzenreiter Jahn Regensburg und danach beim 1. FC Saarbrücken fehlen wird, nimmt 1860 also hin.

Auch Schröter und Coach Jacobacci fehlen gegen Regensburg

Nicht einverstanden waren die Münchner dagegen mit der Ampelkarte gegen Morris Schröter in der 82. Minute, es kam sogar so weit, dass der wütende Coach Maurizio Jacobacci nach Abpfiff glatt Rot vom überforderten Schiedsrichter Timon Schulz (kicker-Note 5) sah. Insgesamt 14 Karten verteilte Schulz am Samstagnachmittag. Und die Löwen kassierten beim 1:2 zu neunt auch noch eine Last-Minute-Niederlage.

Ohne ihren Trainer an der Seitenlinie sowie Kwadwo und Schröter muss 1860 also gegen den seit sechs Spielen siegreichen Jahn antreten - und am besten gewinnen, sonst muss der Blick beim Tabellen-14. zwangsläufig nach unten gerichtet werden.