Glatt in zwei Sätzen: Swiatek triumphiert in Indian Wells

Iga Swiatek hat das Masters in Indian Wells gewonnen und rückt damit in der nächsten Weltrangliste auf Rang zwei.

Hat sich in Indian Wells durchgesetzt: Iga Swiatek. Getty Images

Die 20 Jahre alte Polin siegte im Endspiel am Sonntag gegen Maria Sakkari aus Griechenland 6:4, 6:1. Für Swiatek, die im Achtelfinale Angelique Kerber geschlagen hatte, ist es der vierte Titel auf der WTA-Tour und der erste beim Masters in der kalifornischen Wüste. Erst im Februar hatte sie das Masters in Doha gewonnen.

Ihr bislang größter Erfolg ist Platz eins bei den French Open 2020, bei den Australian Open im Januar kam sie bis ins Halbfinale. Der Sieg gegen Sakkari in nur 80 Minuten war Swiateks elfter Sieg in Serie auf der WTA-Tour.