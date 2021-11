Glatt in zwei Sätzen: Rublev bezwingt Tsitsipas

Novak Djokovic legte gegen Casper Ruud einen standesgemäßen Auftaktsieg hin. Andrey Rublev tat ihm das am Abend gleich, der Russe gewann glatt gegen Stefanos Tsitsipas.

Die Faust geballt: Andrey Rublev startete perfekt in die ATP Finals. AFP via Getty Images

Der frühere Turniersieger Stefanos Tsitsipas ist bei den ATP Finals früh unter Druck geraten. Der griechische Weltranglisten-Vierte verlor sein erstes Gruppenspiel am Montagabend in Turin gegen den Russen Andrey Rublev 4:6, 4:6.

Damit muss Tsitsipas vor seinen beiden noch ausstehenden Vorrundenpartien gegen den serbischen Weltranglisten-Ersten Novak Djokovic und Casper Ruud aus Norwegen um das Weiterkommen bangen. Wer nach drei Auftritten zu den besten Beiden einer Gruppe zählt, erreicht das Halbfinale.

Deutschlands bester Tennisspieler Alexander Zverev tritt in der anderen Gruppe an und kämpft am Dienstag (14 Uhr) gegen den russischen Weltranglisten-Zweiten Daniil Medvedev um den vorzeitigen Sprung in die Vorschlussrunde. Das Jahresendturnier der acht besten Tennisprofis der Saison wird nach zuvor zwölf Jahren in London erstmals in Turin ausgetragen. Tsitsipas hatte das Event 2019 gewonnen.