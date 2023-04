Glatt in zwei Sätzen: Niemeier in Madrid ausgeschieden

Jule Niemeier ist als letzte deutsche Tennisspielerin beim Turnier in Madrid gegen die Belgierin Elise Mertens ausgeschieden.

Jule Niemeier ist in Spanien ausgeschieden. IMAGO/ZUMA Wire

Die Dortmunderin verlor am Samstag in der dritten Runde 3:6, 4:6 gegen die an Nummer 24 gesetzte

Belgierin Elise Mertens. Schon zuvor hatten sich Tatjana Maria und Laura Siegemund aus dem hochklassig besetzten Wettbewerb

verabschieden müssen. Niemeier startete zwar gut mit einer 2:0-Führung und wehrte sich lange, nach 2:07 Stunden Spielzeit stand die Niederlage gegen Mertens aber fest.