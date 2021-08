Glasners Umstellung auf Viererkette verändert Kostics Rolle

Mit der Umstellung auf Viererkette verändert sich auch Filip Kostics Rolle. Trainer Oliver Glasner erhofft sich von dem Linksaußen noch mehr Torgefährlichkeit. Ob der Plan aufgeht, muss sich jedoch erst noch zeigen. Leise Zweifel sind zumindest angebracht.

Unter Adi Hütter erlebte Kostic die stärkste Zeit seiner Karriere. Am 4. Spieltag der Saison 2018/19 setzte der Frankfurter Ex-Trainer den serbischen Nationalspieler im Heimspiel gegen Leipzig (1:1) erstmals links im 3-5-2 ein. Es war ein mutiger Schritt, da Kostic seine Stärken eindeutig im Offensivspiel hat, seine Seite fortan aber auch defensiv beackern musste. Dank seiner außergewöhnlichen Physis, seinen Sprinterqualitäten, seiner Mentalität und der Präzision beim Flanken stieg er auf dieser Position zu einem der besten Bundesligaspieler auf. Allein vergangene Saison bereitete er 17 Treffer vor, vier Tore erzielte er selbst. Und das, obwohl er in der Hinrunde wochenlang wegen einer Knieverletzung ausfiel. Mit seinen 14 Vorlagen in der Rückrunde stellte er sogar einen Bundesliga-Rekord auf. Seit der kicker die Assists erfasst (1988/89), gelang es noch keinem Spieler, so viele Tore in nur einer Halbserie aufzulegen.

Sow: "Für Filip ist das ungewohnt"

Die defensive Balance gelingt aber nicht immer, zuweilen öffneten sich in Kostics Rücken gefährliche Räume. Manche Gegner nutzten das clever aus. Die bessere defensive Absicherung auf den Außenbahnen ist einer von mehreren Gründen, weshalb Glasner gegen Augsburg auf Viererkette umstellte. "Wir wollten Kostics Offensivstärke voll ins Spiel bringen, und dass er sich weniger Gedanken nach hinten machen muss. Das spricht für eine Viererkette", meint der Coach. Mitspieler Djibril Sow erklärt: "Für Filip ist das ungewohnt, weil er drei Jahre fast nur links auf der Linie spielte, jetzt muss er variabler sein: Mal in die Mitte kommen, mal in die Tiefe, mal über außen. Das soll dabei helfen, dass wir im Angriff unberechenbarer werden." Gegen den FCA zog Kostic häufig in Richtung Zentrum und machte an der Linie Platz für Linksverteidiger Christopher Lenz.

Ob er seine Dynamik und sein Tempo so gut ausspielen kann, wenn er nach innen zieht, statt aus der Tiefe zu kommen und die Linie entlang zu flitzen, bleibt indes abzuwarten. Leise Zweifel sind zumindest angebracht, da es in der Mitte in der Regel weniger Räume für Kostics berüchtigte Sprints gibt. "Wir wollen seine offensive Qualität in unser Spiel bestmöglich einbringen und defensiv trotzdem stabil sein", betont Glasner. Er erhofft sich, dass Kostic "selbst noch ein bisschen mehr in Abschlusspositionen kommt". Als Beispiel führt er eine Situation aus der 89. Minute an: "Aus meiner Sicht war das eine Riesenchance. Ragnar Ache setzte sich toll durch, spielte den Ball in den Rückraum, doch Filip war hinter dem Verteidiger. Da würde ich mir wünschen, dass er diese Bälle antizipiert und einen Schritt vor dem Verteidiger ist." Die kommenden Partien werden zeigen, ob der Plan des Trainers aufgeht. Klar ist: Die Mannschaft ist darauf angewiesen, dass Kostic seine Stärken bestmöglich ausspielen kann.