Glasners Slalomstangen-Vergleich: "Auch wenn du bei der letzten einfädelst, bist du raus"

Nach dem Achtelfinaleinzug in der Champions League ruft der Ligaalttag wieder nach Eintracht Frankfurt. Nicht immer ist dem Klub der Wandel zwischen den Wettbewerben gelungen. Trainer Oliver Glasner ist gespannt.

Im Vereinsfußball ist das Jahr 2022 auf der Zielgeraden. Das Mammutprogramm von 45 Pflichtspielen hat die Eintracht absolviert, eine letzte englische Woche mit den Partien gegen den FC Augsburg, die TSG Hoffenheim und Mainz 05 steht noch an. "Wir stehen vor den letzten drei Slalomstangen. Auch wenn du bei der letzten einfädelst, bist du raus", sagte der Österreicher Glasner in Anlehnung an den Nationalsport in seiner Heimat. Ganz so dramatisch wäre eine Niederlage im Endspurt zwar nicht, doch die Eintracht hat Ambitionen. "Das Ziel ist, jedes Spiel zu gewinnen. Wir wollen neun Punkte", stellte Glasner am Freitag klar.

Zunächst hat er aber nur die ersten drei Zähler im Blick, die am Samstag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) beim FC Augsburg eingeplant sind. "Wir sind im Funktioniermodus, im Tunnel, rattern von Spiel zu Spiel. Zack abhaken. Dann die Frage: Wer hat überlebt bis zum nächsten Spiel? So sind wir ganz gut gefahren die letzten Wochen. So werden wir es auch jetzt handhaben", erzählte der Chefcoach, der auf zwei Spieler verzichten muss. Timothy Chandler und Daichi Kamada fehlen krankheitsbedingt. Doch der Japaner wäre sowieso eher kein Kandidat für die Startelf gewesen. "Er hatte schon in den letzten Spielen mit seinem Knie Probleme, er hat sich durchgebissen. Als ich ihn in Lissabon am Tag nach dem Spiel aus dem Lift habe steigen sehen, habe ich schon daran gedacht, ihm eine Pause zu gönnen", berichtete Glasner.

Es ist nicht ganz so einfach, das abzuschütteln. Oliver Glasner

Ansonsten macht sich der 48-Jährige weniger Sorgen darum, wie seine Spieler den Kraftakt in Portugal körperlich überstanden haben. Physisch seien sie bereit. Im Kopf auch? "Die Frage ist, ob wir es schaffen, nach diesem historischen Highlight den Fokus zu finden. Es ist nicht ganz so einfach, das abzuschütteln", gesteht Glasner ein. Der Switch von der Königsklasse zurück in die Bundesliga gehört nicht zu den großen Stärken der Hessen. "Wir haben es schon das ein oder andere Mal in dieser Saison nicht so gut geschafft", weiß Glasner. Das blamable 0:3 in Bochum vor knapp einem Monat, nachdem zuvor gegen Tottenham ein Punkt erkämpft wurde, steht exemplarisch. "Es ist wichtig, die Lehren daraus zu ziehen. Ich bin gespannt, wie weit wir sind. Das geht im Kopf los, es geht um Reaktion und Antizipation. Ich bin selbst neugierig", erzählte Glasner, der noch ungeschlagen gegen Augsburg ist: In sechs Duellen verzeichnete er zwei Siege und vier Remis.

Damit das so bleibt, müsse seine Mannschaft "die Intensität annehmen, wach sein und schneller reagieren als der Gegner". Denn Glasner erwartet ein "sehr intensives Spiel", was beim Blick auf die Fair-Play-Tabelle offensichtlich wird. Noch nie in der Geschichte der Bundesliga hatte ein Team nach zwölf Spielen 39 Gelbe Karten gesammelt - bis zum FC Augsburg in dieser Saison. Doch der FCA könne mehr als nur treten. "Jeder, der die letzten Spiele gesehen hat, weiß, was auf uns zukommt: Viel Pressing, viel Mann-gegen-Mann-Verteidigung und sie spielen blitzschnell nach vorne", warnte Glasner.