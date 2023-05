Glasners Plan gegen Ajorque: "Doppeln und Absichern"

In Frankfurt gilt der Fokus wieder dem sportlichen Geschehen. Oliver Glasner will die Eintracht zum Abschied auf die internationalen Ränge führen. Ein Sieg gegen Mainz ist dafür alternativlos.

Endlich wieder ein Fußballspiel, werden sie sich bei der Eintracht denken. Gefühlt ist es eine Ewigkeit her, so viel ist in den vergangenen Tagen passiert. Dabei war es vor weniger als einer Woche, dass die Eintracht mit 1:3 in Hoffenheim verlor. Was folgte, ist hinlänglich bekannt. Wer am Samstag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) beim Heimspiel gegen Mainz 05 einen Blick auf die Frankfurter Trainerbank wirft und sich erschreckend fragt, ob Oliver Glasner doch nicht bis zum Saisonende bleiben wird, der sei beruhigt. Der Österreicher wird seine Rotsperre absitzen und die Partie aus einer Loge verfolgen.

Glasner über "Zielspieler" Ajorque: "Man kann Kopfballduelle gegen ihn verlieren"

Doch erst 30 Minuten vor Spielbeginn wir Glasner das Zepter an seinen Assistenten Michael Angerschmid reichen. Das wichtigste und auch diverse Eventualitäten sind im Vorfeld besprochen. Der Matchplan gegen die Nullfünfer ist gar nicht so einfach. Körperlich wird die Eintracht unterlegen sein. "Sie werden mit ihren vielen großen Spielern häufig die Bälle in unsere Hälfte verlagern. Ludovic Ajorque ist häufig der Zielspieler", erwartet Glasner.

Da der 1,80 Meter große Makoto Hasebe bis zum Samstag weder wachsen wird noch auf seine alten Karrieretage an exorbitanter Sprungkraft zulegt, sind Probleme mit dem Mainzer Wandschrank Ajorque vorprogrammiert. An das PAX-Maß von Ikea kommt der Franzose nicht ganz ran, mit 1,96 Meter ist er dennoch einen guten Kopf größer als der Japaner. "Man kann Kopfballduelle gegen ihn verlieren. Dann geht es darum, wie wir bei den zweiten Bällen positioniert sind. Wenn er den Ball behaupten will, müssen wir ihn direkt doppeln. Die Absicherung ist hier ein wichtiges Element", erklärte Glasner.

Tuta auf dem Weg der Besserung - Toure fehlt die Spielpraxis

Evan Ndicka fehlen immerhin nur vier Zentimeter zum Winterzugang der Mainzer, der mit sechs Toren in den vergangenen zehn Spielen entscheidend zur starken Rückrunde der Rheinhessen beigetragen hat. Dass Ndicka am Samstag den zentralen Part in der Dreierkette übernimmt, ist dennoch unwahrscheinlich. Dort hat er in dieser Saison nie gespielt. Eine Umstellung auf Viererkette wäre ebenfalls eine Überraschung. Zum einen passen drei Verteidiger besser zur Mainzer Grundordnung im 3-4-3, zum anderen hat Glasner selbst seit Mitte März nicht mehr mit Viererkette gespielt.

Hinter dem dritten Mann im Zentrum steht noch ein Fragezeichen. "Bei Tuta sieht es ganz gut aus", berichtet Glasner, nachdem der Brasilianer zuletzt ein Spiel aussetzen musste. "Er hat trainiert, hat aber immer noch leichte Probleme mit seiner Schulter. Eine Entscheidung wird am Freitag fallen. Wir erwarten gegen Mainz viele lange Bälle, Kopfballduelle und Infights. Da muss die Schulter halten." Alternativ steht Almamy Toure bereit, der jüngst nach über neun Monaten sein Startelfcomeback gab, die fehlende Spielpraxis aber nicht verheimlichen konnte.

Bekommt Neuzugang Aaronson seine Chance von Beginn an?

Während die Defensive schon im gesamten Saisonverlauf immer wieder Unsicherheiten ausstrahlte, steckt in der Rückrunde auch das Offensivspiel tief in der Krise. Nach der drittbesten Torausbeute im ersten Saisonhalbjahr (36 Tore), bedeuten kümmerliche 15 Tore in 14 Rückrundenspielen den zweitschlechtesten Wert der Bundesliga. Man mag sich nicht vorstellen, wie das ohne Randal Kolo Muani aussehen würde, der allein sieben Tore davon erzielt hat. Doch es gibt einen Lichtblick in der Offensive.

Während negative Schlagzeilen zuletzt den Alltag der Hessen bestimmen, konnte Paxten Aaronson positiv herausstechen. Der 19 Jahre alte US-Boy sammelt immer mehr Einsatzminuten. Gegen Hoffenheim kam er zuletzt erstmals schon zur Halbzeitpause rein und sorgte in den 45 Minuten für sichtbar frischen Wind. "Er macht es hervorragend. Ursprünglich war der Plan, dass er im Winter zu uns kommt, Deutschland und Europa kennenlernt und dann mit den USA die U20-Weltmeisterschaft spielt. Diesen Plan haben wir natürlich über den Haufen geworfen", erklärt Glasner.

Er hat einen Sprung gemacht, den wir so nicht erwartet hatten. Oliver Glasner über Paxten Aaronson

Für rund vier Millionen Euro kam der variable Offensivspieler im Januar aus Philadelphia. Glasner stellt ihm sogar einen Startelfeinsatz im Saisonfinale in Aussicht. "Die Physis ist ein Thema, dafür ist er aber klein, wendig und quirlig. Er ist wahnsinnig fleißig und lernwillig, hört sehr gut zu. Er hat einen Sprung gemacht, den wir so nicht erwartet hatten. Es ist kein Zufall, dass wir ihn zuletzt als erste Wechselalternative gebracht haben. Das hat er sich verdient, er ist immer näher an die erste Elf herangerückt." Vielleicht bekommen die Mainzer ja mit ihm ihre Probleme. Ausgerechnet dem völligen Gegenteil von Ajorque.