Glasners maue Bilanz gegen Rose - Steht bei S04 wieder die Doppel-Null? Wissenswertes zum 22. Spieltag

Plagt Gladbach wieder der Bayern-Kater? Hat das Warten für Pellegrino Matarazzo endlich ein Ende? Und warum sollte man im Spitzenspiel aufpassen, wenn gewechselt wird? Wissenswertes zum 22. Spieltag ...

Der Freitag beginnt mit Mainz gegen Gladbach, das zuletzt - mal wieder - den FC Bayern bezwungen hat. Doch Vorsicht, Fohlen: Nach den Bayern-Spielen folgt oft ein "Kater". Die Borussia hat die letzten fünf Bundesligaspiele, die auf eine Partie gegen den FCB folgten, nicht gewinnen können - die letzten vier gingen gar verloren. Die Bilanz der 05er gegen das Team vom Niederrhein sollte aber Hoffnung machen. Seit sechs Heimspielen ist Mainz gegen Gladbach sieglos. Nur gegen Bayern (8 Spiele von 2013 bis 2020) sowie gegen Dortmund (8 Spiele von 2015 bis heute) blieb der FSV zu Hause länger ohne Dreier.

Rose kann gut mit Glasner-Teams

Leipzig gegen Frankfurt, das ist auch das Duell Marco Rose gegen Oliver Glasner. Die Bilanz spricht dabei deutlich für den RB-Coach: Achtmal trafen die beiden in der österreichischen Bundesliga aufeinander, Glasner gewann nur eines der Duelle gegen Roses Salzburger (3 Remis, 4 Niederlagen). In der Bundesliga gab es für Glasner ebenfalls nur einen Sieg in sechs Duellen mit Rose (2 Remis, 3 Niederlagen). Die beiden arbeiteten übrigens auch schon mal gemeinsam bei einem Verein: Glasner war von 2012 bis 2014 Co-Trainer bei Salzburg, trainierte dort unter anderem die Leipziger Kevin Kampl und Peter Gulacsi. Marco Rose war zu jener Zeit (ab 2013) Jugendtrainer in der Mozartstadt.

Macht Terzic erneut die Sieben voll?

Die Formkurven könnten nicht unterschiedlicher sein: Seit zwölf Pflichtspielen wartet Hoffenheim auf einen Sieg, auch der neue Coach Pellegrino Matarazzo ist bislang glücklos - als erster TSG-Coach verlor er seine ersten beiden Partien. Matarazzo wartet in dieser Saison generell auf seinen ersten Sieg, der Ex-VfB-Coach kommt auf vier Remis und sechs Niederlagen. Und Dortmund? Die Westfalen gewannen ihre vergangenen sechs Partien. Das letzte Mal, dass die Borussia sieben Spiele in Serie gewann, war in den letzten Partien der ersten Amtsperiode von Edin Terzic.

Das erste Mal, die 100 und zwei Nullen

Jede Menge Tradition begegnet sich am Samstagabend, wenn Schalke auf den VfB Stuttgart trifft. Zum 100. Mal wird dieses Duell in der Bundesliga ausgetragen. Auch am 1. Spieltag 1963/64 trafen beide Teams aufeinander und feierten ihre Bundesligapremiere. Damals gewann Schalke zu Hause mit 2:0. Ein derartiges "Torfestival" ist diesmal nicht zu erwarten. Es begegnen sich die Teams mit der schlechtesten Chancenverwertung, Schalke braucht 6,3 Chancen für ein Tor, Stuttgart 4,4. Dass bei Schalke die Null, inzwischen vorne und hinten steht, ist auch bekannt. Ein fünftes 0:0 in Serie wäre Bundesligarekord. Das häufigste von einem Team wiederholte Ergebnis war ein 1:1 in fünf Partien in Serie. Das gelang Leverkusen 1980/81 und Bremen 2020/21.

Bayern und Union haben Joker im Ärmel

Das Spitzenspiel steigt erst am Sonntagabend und könnte für ein Novum sorgen. Bayern München ist der einzige aktuelle Bundesligist, gegen den Union noch nie gewann. In sieben Spielen verzeichneten die Eisernen drei Remis und vier Niederlagen. Der FCB hat unter Julian Nagelsmann gegen Gladbach zwar zum siebten Mal ein Bundesligaspiel verloren, mit einer Ausnahme (2:2 gegen Stuttgart am 33. Spieltag der Vorsaison) gab es danach immer einen Sieg für den FCB. Beim Gipfelduell sollte man auch ein besonderes Augenmerk auf die Joker legen: Bayerns Einwechselspieler trafen sechsmal, dazu kommen sieben Assists, Union kommt auf acht und fünf. Zwei der besten Joker treffen möglicherweise aufeinander. Sven Michel und Mathys Tel trafen 2022/23 je dreimal von der Bank kommend.