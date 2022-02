Glasners launige Pläne: Pokerturnier für Kruse - und Super Bowl mit Chips

Auf der Pressekonferenz vor dem Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg am Samstag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) präsentierte sich Eintracht-Coach Oliver Glasner gut gelaunt und voller Zuversicht. Er stärkte nicht nur Martin Hinteregger den Rücken, sondern verriet auch seinen Geheimplan, wie er Max Kruse zu stoppen gedenkt.

Glasner führte bei der Frage nach dem Ersatz für den verletzten Makoto Hasebe (Pneumothorax) keinen unnötigen Eiertanz auf, sondern legte sich fest: "Martin Hinteregger wird definitiv spielen und genießt unser vollstes Vertrauen. Er war in dieser Woche sehr gut und engagiert."

Jahrelang wäre es keine Erwähnung wert gewesen, dass Hinteregger spielt - der Publikumsliebling war unumstrittener Leistungsträger und Stammspieler. In dieser Saison fehlt ihm jedoch die Konstanz, auch wenn seine Leistungen unterm Strich immer noch ordentlich sind (kicker-Notenschnitt 3,59). "Ob seiner Leistungen wurde er dort und da kritisiert", weiß Glasner, nimmt seinen österreichischen Landsmann aber in Schutz: "Martin hat dieses Jahr immer wieder mit Verletzungsproblemen zu kämpfen. Da war das eine oder andere Spiel dabei, das nicht so gut war, es gab aber auch andere sehr gute Spiele. Wir haben mit ihm gegen Leverkusen 5:2 gewonnen, das ist erst ein paar Wochen her."

Hinteregger muss nun zeigen, dass er den Schalter wieder umlegen kann. Als zentrales Glied der Dreierkette muss er mit einer stabilen, souveränen Leistung vorangehen und seine jungen Nebenleute Tuta (22) und Evan Ndicka (22) führen. Zudem sollte er darauf achten, den Spielaufbau möglichst flach zu gestalten. Hohe lange Schläge in Richtung von Rafael Borré und Jesper Lindström wären zum Scheitern verurteilt. Darauf weist auch Glasner hin, als er die Herausforderungen gegen Wolfsburg beschreibt: "Wir müssen uns mit ihren Angriffen aus dem 3-4-3 heraus, ihren sehr offensiven Außen und sehr gut zwischen den Linien agierenden Spielern auseinandersetzen. Wie können wir verhindern, dass Maximilian Arnold das Spiel an sich reißt und immer wieder die Seite verlagert? Wie können wir es schaffen, die Räume, die sich links und rechts der Dreierkette ergeben, zu nutzen? Wie können wir ihre Defensive mit einer Durchschnittsgröße von 1,91 Metern vor Probleme stellen? Mit langen Bällen und Kopfballduellen würde das mit Lindström und Borré schwierig werden."

"Es war richtig Punch und Zug drin"

Ganz grundsätzlich fordert der Coach, "Wolfsburg frühzeitig zu stören", damit der VfL gar nicht erst seine spielerische Klasse auf den Platz bringen kann. Zumindest eine Sorge hat er bereits weniger - mit einer simplen wie genialen Idee will er Freizeit-Zocker Max Kruse stoppen. "Eigentlich wollte ich das nicht sagen, aber wir veranstalten ein Poker-Turnier und hoffen, dass er mit dabei ist", verriet Glasner mit einem Schmunzeln.

In Wahrheit verlässt er sich natürlich lieber auf die eigene Leistung - und ist froh über das beim 3:2-Erfolg in Stuttgart gewonnene Selbstvertrauen. "Durch den Sieg sind ein paar Rucksäcke abgefallen. Ich hatte den Eindruck, dass alles etwas einfacher ging. Wir hatten in dieser Trainingswoche eine super Intensität, es war richtig Punch und Zug drin", berichtet der Trainer. Personell muss er neben Hasebe lediglich auf Stürmer Ragnar Ache (Muskelverletzung) verzichten. Spielmacher Daichi Kamada und Linksaußen Filip Kostic, die beide in Stuttgart fehlten, trainierten die gesamte Woche mit der Mannschaft.

Kostic "hatte vielleicht acht, neun Trainingstage"

Wahrscheinlich werden beide in die Startelf zurückkehren. Es sei denn, Glasner entschließt sich dazu, die linke Seite mit Christopher Lenz abzusichern und Kostic im 3-4-3 auf Kamadas Position vorzuziehen. Diese Variante schließt der Coach auf Nachfrage zwar nicht aus, wahrscheinlicher ist aber, dass Kostic und Kamada spielen, um genügend Offensivspieler auf dem Feld zu haben.

Auch mit nur 80 Prozent Fitness ein gefragter Mann bei der Frankfurter Eintracht: Antreiber Filip Kostic. imago images/eu-images

"Filip ist sicherlich noch nicht bei 100 Prozent. Das ist auch gar nicht möglich. Am 18. Dezember war das letzte Hinrundenspiel gegen Mainz, danach gab es zehn Tage Urlaub. Anschließend war er eine Woche im Training, dann bekam er COVID-19 - und dann kam die Länderspielpause, in der wir ihn wegen Achillessehnenproblemen rausnehmen mussten. Danach war er wieder krank. In den letzten sechs Wochen hatte er vielleicht acht, neun Trainingstage", rekapituliert Glasner. Allerdings: "Selbst mit 80 Prozent tut uns Filip gut. Weil ihn Eigenschaften auszeichnen, die für unsere Mannschaft sehr gut sind." Das klingt nicht so, als würde Kostic erst mal nur auf der Bank sitzen.

Die Räume, die sich für den Gegner im 3-4-3 oder 3-5-2 in Kostics Rücken zuweilen auftun, muss man wohl oder übel in Kauf nehmen. "Filip hat einen extremen Drang in die Offensive, dadurch entstehen manchmal hinten Lücken, die es zu schließen gilt. Das macht Evan Ndicka im Verbund mit den anderen zum größten Teil sehr gut", meint Glasner. Gelingt das auch am Samstag, steigen unweigerlich die Chancen, dass der Trainer in der Nacht auf Montag eine entspannte Super-Bowl-Nacht (0.30 Uhr MEZ, LIVE! bei kicker) erlebt.

In launigen Worten kündigte er zum Abschluss der Pressekonferenz bezüglich des großen NFL-Finales zwischen den Cincinnati Bengals um den jungen Spielmacher Joe Burrow und den Los Angeles Rams um Quarterback Matthew Stafford an: "Fußballer und Friseure haben am Montag frei. Deswegen können sie die ganze Nacht Super Bowl schauen. Ich werde das auch machen. Das ist der einzige Fernsehabend, an dem ich mir auch mal Chips gönne. Ich freue mich schon darauf - hoffentlich mit dann 34 Punkten."

