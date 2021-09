Glasners Kampf gegen den Teufelskreis

Der erste Saisonsieg wird in Frankfurt herbeigesehnt, zugleich stellt Trainer Oliver Glasner eine Verkrampfung in den eigenen Reihen fest. Durchbricht die Eintracht gegen Köln die Negativspirale?

Dass sein Team am Samstag gegen Köln endlich mal gewinnen "muss", das will Oliver Glasner auf Nachfrage erwartungsgemäß nicht bestätigen. Lieber formuliert es der Fußballlehrer so: "Wir wollen natürlich unbedingt gewinnen und werden alles daran setzen - wie in den letzten Spielen auch."

Doch macht Glasner keinen Hehl daraus, dass die Bilanz von sieben Pflichtpartien ohne Sieg inzwischen eine mentale Belastung darstellt: "Die Spieler wollen unbedingt, aber darüber haben wir offensiv die Lockerheit eingebüßt. Und dadurch kommt es dann zu Ungenauigkeiten und Fehleinschätzungen." Was bedeutet: Ausbleibende Erfolgserlebnisse führen zur Verkrampfung - die den Erfolg wiederum ein Stück unwahrscheinlicher macht. Wenn man so will: ein Teufelskreis, den Glasner und seine Profis so schnell wie möglich durchbrechen müssen.

"Eine Prüfung für mich, die Spieler nicht zu überfordern"

Eine besondere Herausforderung für den Trainer, wie dieser unumwunden zugibt: "Geduld gehört eigentlich nicht zu meinen Eigenschaften. Das ist jetzt auch eine gewisse Prüfung für mich, die Spieler nicht zu überfordern." Schließlich sollen Filip Kostic & Co. im Idealfall intuitiv agieren. "Am besten", so Glasner, "läuft es immer, wenn die Spieler gar nicht mehr nachdenken."

Doch so weit ist die Eintracht im unter dem neuen Coach eingeführten 4-2-3-1-System längst noch nicht. Immer wieder unterbricht Glasner die Trainingseinheiten, um seinen Schützlingen Lösungsmöglichkeiten zu vermitteln: "Es ist generell so, dass ich viel erkläre. Ich werde nie ganz zufrieden sein. Wir wollen offensiv in eine gute Staffelung kommen, eine gute Raumaufteilung. Das bedarf eines gewissen Coachings." Zugleich fordert es die Mannschaft vom Kopf her. Weshalb Glasner weiß: "Es ist ein Spagat, wir dürfen in dieser Phase auch nicht zu viel Input geben." Vorm jüngsten Duell in Wolfsburg habe man deshalb auf eine Video-Analyse des Gegners verzichtet. Im Training am Donnerstag standen viele Überzahl-Übungen mit Torabschlüssen auf dem Plan, "um das Selbstverständnis zu fördern", berichtet Glasner.

Bangen um Lindström nach Pressschlag mit Ndicka

Am Ende läuft aber auch in Frankfurt alles auf eine Bestätigung der uralten Binsenweisheit hinaus: Für Siege gibt es keinen Ersatz. Beim nächsten Versuch gegen Köln könnte Glasner nach Fenerbahce und Wolfsburg (jeweils 1:1) zum dritten Mal in Folge auf die selbe Startelf setzen. Während Linksverteidiger Christopher Lenz bis zur Länderspielpause ausfällt, steht sein Stellvertreter Erik Durm weiterhin zu Verfügung. Durm hatte die Einheit am Mittwoch mit leichten Knieproblemen vorzeitig beendet, gab aber am Donnerstag Grünes Licht.

Fraglich ist aus dem zuletzt aufgebotenen Kader einzig Jesper Lindström. Der Angreifer musste am Donnerstag nach einem "heftigen Pressschlag" (Glasner) mit Evan Ndicka das Training abbrechen.