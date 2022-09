Glasners harsche Kritik ist der Versuch eines Weckrufs

Gerade eine Woche ist es her, da ließ die Eintracht mit einem zauberhaften 4:0 gegen RB Leipzig sämtliche Beobachter schwärmen. Nach zwei unmittelbar folgenden Heimniederlagen ist die Partystimmung jedoch verfolgen. Im Anschluss ans 0:1 gegen den VfL ging Trainer Oliver Glasner mit seinem Team hart ins Gericht.

Die Mängelliste, die der Eintracht-Coach auf der Pressekonferenz am Samstagabend erstellte, war ellenlang: "Langsam, behäbig, wenig Punch, null Durchsetzungsvermögen, desaströse Offensivstandards", kritisierte Oliver Glasner messerscharf. "Wir hatten sehr, sehr selten Tiefe in unserem Spiel, und über Außen waren wir tot. Und dann haben wir nicht zum ersten Mal in dieser Saison durch einen Defensivstandard verloren. Deswegen werden wir uns morgen mal den Spiegel vorhalten und ganz klare Worte sprechen müssen."

Dass er "sehr enttäuscht über unseren Auftritt" war, hätte der Österreicher da gar nicht mehr eigens erwähnen müssen. Tat er aber doch und setzte noch verstärkend obendrauf: "Das hatte nichts mit dem zu tun, was wir spielen wollen und können. Es hat an allen Ecken und Enden gefehlt."

Eintracht-Coach zitiert Happel: "Ein Rückpass ist kein Qualitätskriterium"

Erklärungen für die diagnostizierte Minusleistung gebe es, so Glasner, doch wolle er diese seinen Profis im Rahmen der Analyse am Sonntag persönlich unter die Nase reiben, dafür öffentlich "nicht zu viel ins Detail gehen". Konkreter wurde der Fußballlehrer dann aber doch noch. Jedenfalls unter dem Aspekt, dass ihn offenbar nicht fehlendes Können in Rage brachte, sondern fehlendes Wollen. "Wenn Djibril Sow, der mit Abstand die meisten Minuten gespielt hat, gefühlt unser aggressivster Spieler ist auf dem Platz, dann machen viele andere etwas falsch."

Zum Beispiel? "Dann heißt es auch mal, sich anspielbar zu machen in den Räumen, wo es wehtut, weil der Gegner sehr aggressiv war. Da haben wir immer den leichten Weg gewählt: Abgedreht und zurückgespielt. Aber wie schon der altehrwürdige Ernst Happel gesagt hat: Ein Rückpass ist kein Qualitätskriterium."

Wir werden die aufstellen, die in der Lage sind, 90 Minuten Powerfußball zu spielen. Oliver Glasner

Die angespannte Personallage will Glasner dabei keinesfalls auch nur ansatzweise als Alibi anführen: "Wir haben ein paar Spieler, die verletzt sind und ein paar, die nicht in der Lage sind 90 Minuten Bundesligafußball zu spielen. Aber das beklage ich nicht." Sondern, mit Blick aufs anstehende Champions-League-Spiel bei Olympique Marseille: "Am Dienstag werden wir die aufstellen, die in der Lage sind, 90 Minuten diesen Powerfußball zu spielen, den wir spielen möchten. Wenn einer da nicht mithalten kann, dann spielt ein anderer."

Betont markige Aussagen des Fußballlehrers, die von seinen Profis vor allem als Weckruf verstanden werden sollten. Schließlich kann die Eintracht angesichts des dicht gedrängten Programms gerade jetzt binnen relativ kurzer Zeit relativ viel verspielen. "Wir können keine Trainingsreize setzen", sagt Glasner, "deshalb ist es wichtig, in den Spiegel zu schauen und anzuerkennen, wenn es ein paar Narben und Falten gibt. Und nicht zu sagen: Ich bin der Schönste und Tollste auf der Welt."