Glasners denkwürdige PK: "Da kann ich aufhören zu sprechen"

"Das ist scheißegal!" Oliver Glasner übte nach der 1:2-Niederlage gegen Hertha BSC schonungslos offen Kritik an seinen Spielern - und auch an sich selbst.

Unzufrieden an der Seitenlinie: Frankfurts Trainer Oliver Glasner beim Spiel gegen Hertha BSC. imago images/osnapix

Alkohol ist keine Lösung, Oliver Glasner wollte sich ihm am Samstag aber auch nicht völlig verschließen. "Vielleicht kippe ich mir heute einen hinter die Binde", antwortete Eintracht Frankfurts Trainer mit einem bitteren Lächeln auf die letzte Frage der Pressekonferenz. Dann werde ihm "vielleicht" etwas einfallen.

Gerade hatte Glasners Mannschaft mit 1:2 gegen Hertha BSC die erste Heimniederlage nach 22 Spielen hinnehmen müssen und die kurzzeitigen Hochgefühle nach dem glücklichen ersten Saisonsieg beim FC Bayern vor der Länderspielpause lückenlos vertrieben. Es war ein besorgniserregender Auftritt, dem eine denkwürdige Medienrunde folgte.

Wir spielen dann halt raus auf Filip Kostic, der soll flanken, und dann wird schon was entstehen. Das ist halt einfach zu wenig. Oliver Glasner

"Wenn ich die Statistik sehe: Rafael Borré kommt in der 60. Minute rein, ist gestern um 19.30 Uhr aus Südamerika gekommen - und ist der, der die meisten Torschüsse bei uns hat. Da kann ich aufhören zu sprechen", ging Glasner mit seinen Spielern hart ins Gericht. Vor allem in der ersten Hälfte habe er "gar nichts" von dem gesehen, "was wir uns vorgenommen haben".

Nur wurde es auch danach nicht viel besser. "In der zweiten Halbzeit haben wir etwas mehr Druck gemacht, aber aus meiner Sicht zu einfältig. Wir spielen dann halt raus auf Filip Kostic, der soll flanken, und dann wird schon was entstehen. Das ist halt einfach zu wenig." Nur weil Hertha den Frankfurtern in der Schlussphase noch einen "glücklichen Elfmeter" (Glasner) bescherte, fanden sie überhaupt noch einmal kurzzeitig ins Spiel.

Glasner: "Das war von uns allen zu wenig, von mir auch"

Glasner sieht ein Muster, das er bislang nicht beheben konnte: "Wir tun uns schwer, klare Torchancen gegen defensiv gut organisierte Mannschaften zu erspielen, die sehr robust spielen. Das ist das 'Learning' dieser Saison bisher. Da brauchen wir auch nicht um den Brei herumzureden, das ist so. Wir müssen uns einfach besser durchsetzen, mal ein Eins-gegen-eins gewinnen, schneller spielen."

Auf die offensichtlichen Probleme ("Wir waren viel zu fehleranfällig im Spielaufbau, konnten uns vorne nicht wirklich durchsetzen") hatte Glasner erst zur Pause mit einem Doppelwechsel und der Umstellung auf eine Viererkette reagiert. "Jetzt kann man sagen, das war zu spät", räumte er ein. "Am Ende des Tages sind wir alle heute schuld an dieser Niederlage. Ich will das gar nicht auf die Spieler abwälzen. Das war von uns allen einfach zu wenig, von mir auch."

Wäre es womöglich ratsam, die vielen personellen und systematischen Wechselspiele zu beenden und sich auf ein System festzulegen? "Ich amüsiere mich gerade über die Frage", entgegnete Glasner und ließ den Saisonstart Revue passieren: "Wir haben im 3-4-3 begonnen wie letztes Jahr, dann hat es nicht geklappt. Dann haben wir auf Viererkette umgestellt, dann war die schuld, dass Filip Kostic seine Stärken nicht so ausspielen kann und wir nur unentschieden spielen. Dann war die Fünferkette das Supersystem gegen Bayern München, und heute war es wieder schlecht."

"Ob mit einem, mit zwei oder mit sechs Sechsern, ist scheißegal!"

Glasners Botschaft: "Es ist scheißegal, in welchem System wir spielen, wenn wir unsere Aufgaben nicht machen. Wenn wir mit den Sechsern mit fünf Ballkontakten spielen im Zentrum, verlierst du den Ball in der Bundesliga. Punkt! Ob wir mit einem, mit zwei oder mit sechs Sechsern spielen, ist scheißegal!"

Besonders auf den Außenbahnen hielt sich die Mannschaft offenbar nicht an die Vorgaben. "Wir waren mit den Außen viel zu hoch", kritisierte Glasner und meinte damit vor allem den zur Pause ausgewechselten Timothy Chandler, ohne ihn namentlich zu nennen: "Eigentlich war abgesprochen, dass wir auf der rechten Seite ein bisschen zurückhaltender spielen. Das haben wir nicht gemacht, dann waren die drei (Verteidiger, Anm. d. Red.) oft allein, und die haben es halt nicht hinbekommen."

Als Tabellen-14. mit acht Punkten steht die Eintracht zwar "nur" drei Plätze und drei Zähler schlechter da als zum gleichen Zeitpunkt der Vorsaison. Doch die Möglichkeiten, an den grundsätzlichen Defiziten zu arbeiten, sind für Glasner angesichts der Doppelbelastung begrenzt; schon am Donnerstag (21 Uhr, LIVE! bei kicker) wartet Olympiakos Piräus in der Europa League.

Er werde nach Lösungen suchen, habe aber auch keinen "Stempel", mit dem alles schlagartig besser werde, schloss Glasner die PK. "Auch da bin ich sehr, sehr ehrlich."