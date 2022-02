Glasners Defensiv-Dilemma: "Nicht alles dramatisieren"

Eintracht Frankfurts Trainer Oliver Glasner wünscht sich eine stabilere Abwehr, doch zum Jahresauftakt gab es sechs Gegentreffen in drei Ligapartien. Immerhin sieht der Coach vor dem Auswärtsspiel beim VfB Stuttgart einen Positivttrend im Offensivspiel.

Im Ligavergleich steht Eintracht Frankfurt gar nicht schlecht da. Sieben Bundesligisten kassierten in der laufenden Saison weniger Gegentreffer als die Hessen (30). Ein passabler, wenn auch nicht überragender Wert. Trotzdem ist SGE-Cheftrainer Oliver Glasner mit der Arbeit seiner Defensivleute nicht restlos zufrieden. In der Winterpause forderte der Österreicher bereits mehr Stabilität in der Abwehr (Glasners Abwehr-Appell: "Das müssen wir fortsetzen"), doch im Januar gab es in drei Ligaspielen insgesamt sechs Gegentore gegen Dortmund (2: 3), Augsburg (1:1) und Bielefeld (0:2). Schlussmann Kevin Trapp behielt in 19 Einsätzen nur dreimal die "weiße Weste" und auch Ersatzkeeper Diant Ramaj wurde gegen Augsburg überwunden.

Individuelle Fehler und mannschaftstaktische Ungereimtheiten wechselten sich dabei als Ursachen ab. "Es ist von allem etwas", sagt Glasner vor dem Auswärtsspiel am Samstag beim VfB Stuttgart (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker). Gegen Bielefeld etwa patzten Martin Hinteregger und Filip Kostic, gegen den BVB fehlte nach der Halbzeit Gegenwehr aus dem defensiven Mittelfeld. Und in Augsburg stand schließlich Ramaj beim Schuss Michael Gregoritschs ungünstig.

Glasner will kein Problem herbeireden

"Die Defensive ist ganz klar der Schwerpunkt, den wir immer wieder setzen", betont Glasner. Er muss die Schwachpunkte gezielt angehen, aber eine mentale Blockade verhindern. Ein Defensiv-Dilemma: "Mir ist es wichtig, nicht alles zu dramatisieren, sondern ruhig zu bleiben und daran zu arbeiten. Wenn du jeden Tag darüber sprichst, machst du dir schnell auch mal ein Problem." Außerdem seien die gegnerischen Teams extrem effizient gewesen. So etwa Bielefeld, das mit seinen ersten beiden Chancen gleich 2:0 in Führung ging und erst zu mehr Möglichkeiten kam, als sich das Frankfurter Spiel öffnete. Dortmund beispielsweise hätte aber auch deutlicher gewinnen können und hatte am Ende acht Chancen in der Statistik. Die Ursachenforschung in der Adler-Abwehr scheint kompliziert zu sein.

Insgesamt könne er mit den Leistungen seines Teams im Jahr 2022 aber "gut leben, obwohl wir alle mit der Punkteausbeute nicht zufrieden sind", gibt Glasner zu. Lediglich das Remis beim FCA brachte etwas Zählbares - zu wenig für die ambitionierten Frankfurter. Es gebe "deutlich" mehr Torchancen seines Teams, die allerdings nicht entsprechend verwertet würden. Aus 17 Chancen in den drei Begegnungen sprangen aber nur drei Treffer heraus - und gegen die Abstiegskandidaten Augsburg und Bielefeld sogar nur einer.

"Es war mir klar, dass es nicht so weitergeht wir am Ende der Saison", gibt Glasner zu. Da gewannen seine Profis sechs der sieben Ligaspiele im November und Dezember. Nun soll es in Stuttgart endlich mit dem ersten Pflichtspielsieg 2022 klappen.