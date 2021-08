Glasners Ansatz greift noch nicht

"Öfter den Laden dichthalten", lautete das erklärte Ziel von Oliver Glasner bei Amtsantritt. Der Start zeigt auf, dass der neue Eintracht-Trainer vor einer Herkulesaufgabe steht.

Wenn es nach der starken Frankfurter Vorsaison einen offensichtlichen Ansatz für Verbesserungen gab, dann das Defensivverhalten. Bei dieser Bestandsaufnahme ist sich Oliver Glasner vom ersten Tag an mit den Beobachtern einig. 53 Gegentore in der vergangenen Spielzeit unter Vorgänger Adi Hütter waren zuviel. Also erklärte Glasner: "Wir wollen das offensiv ausgerichtete Spiel beibehalten, diese Kreativität und Unberechenbarkeit. Aber auf der anderen Seite den Laden öfter dichthalten, den einen oder anderen Spieler sowie das Team mannschaftstaktisch insgesamt noch ein Stück weiterentwickeln." Ein völlig logisches Ansinnen, dem man im Verlauf der Saisonvorbereitung jedoch noch nicht näher gekommen ist. Dem 0:2-Pokalaus in Mannheim folgte eine 2:5-Klatsche in Dortmund zum Liga-Auftakt. Und dieses Fazit von Sportvorstand Markus Krösche: "Jeder Einzelne muss eine ganz andere Konsequenz bei den Zweikämpfen an den Tag legen - und wir müssen als Mannschaft anders verteidigen." Nämlich: "Viel besser."

Krösche fordert: "Wir sollten das jetzt schnell hinkriegen"

Glasner räumt die Mängel unverblümt ein: "Das synchrone Verteidigen, wo wir hinwollen, ist meistens alles andere als synchron." Auch Routinier Makoto Hasebe stellt fest: "Wir haben viel zu viele Konter zugelassen. Das Zweikampfverhalten muss besser werden, auch die Leidenschaft." Über all das, so der Japaner treffend, "haben wir schon in Mannheim gesprochen." Zeigt Glasners Team momentan also Ansätze von Unbelehrbarkeit? Dieses harsche Urteil wäre nach zwei Pflichtspielen gewiss verfrüht. Fest steht jedoch Krösches Erkenntnis: "Wir müssen uns in allen Bereichen steigern." Viel Zeit bleibe dafür nicht: "Wir haben ein neues Trainerteam mit etwas anderen Ansätzen in der Spielidee. Das muss erst ineinandergreifen - wir sollten das aber jetzt auch schnell hinkriegen", fordert der Boss.

Fünf Gegentore kassierte die SGE vergangene Saison übrigens nur einmal, am 5. Spieltag beim 0:5 in München. Damals folgten sieben sieglose Partien bis zur Wende beim 2:0 in Augsburg. Vielleicht ein gutes Omen, dass der FCA jetzt direkt als nächster Gegner auf dem Plan steht. Glasner und die Eintracht brauchen diesmal jedenfalls eine schnelle Trendwende. Thiemo Müller