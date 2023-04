Glasners Ansage ohne Wirkung: Götze meckert sich auf die Tribüne

Beim 1:3 in Leverkusen sah Frankfurts Mittelfeldstratege Mario Götze wieder mal eine Gelbe Karte wegen Meckerns. Es war seine fünfte Verwarnung, weshalb er am Samstag im Heimspiel gegen Gladbach gesperrt fehlen wird. Kurios: Fast alle Gelben Karten erhielt Götze wegen Reklamationen beim Schiedsrichter.

Was sich Mario Götze in diesem Kalenderjahr geleistet hat, ist schon ein Kunststück. In Leverkusen (1:3) sah er wegen Meckerns die fünfte Gelbe Karte, zuvor war ein Foul von Moussa Diaby an ihm nicht geahndet worden. So weit, so unspektakulär. Der Frust war verständlich, die Reaktion nicht. Zumal der Frankfurter Angriff noch lief, als sich Götze beim schwachen Schiedsrichter Robert Hartmann (kicker-Note 4,5) beschwerte.

Fast alle Verwarnungen wegen Meckerns

Pikant ist die nun folgende Sperre im Heimspiel gegen Gladbach, weil Götzes Gelbe Karten fast alle auf Proteste beim Schiedsrichter zurückzuführen sind. Viermal in der Bundesliga und zweimal in der Champions League gegen Neapel sah er den Gelben Karton, weil er reklamierte. Ein weiteres Mal wurde er in Köln verwarnt, als er die schnelle Ausführung eines Freistoßes unterband.

Die Disziplinlosigkeit des Weltmeisters ist auch Oliver Glasner ein Dorn im Auge. "Es reicht jetzt", sagte der Trainer schon Mitte März nach dem Spiel in Neapel, "ich habe ihm unmittelbar auf dem Platz gesagt, dass das jetzt die letzte Gelbe Karte wegen Meckerns war." Zu Herzen genommen hat sich Götze die Worte seines Trainers offenkundig nicht. Die neuerliche Gelbe Karte wegen Meckerns wollte Glasner nach dem Abpfiff nicht kommentieren. Stattdessen brach er angesäuert das Interview bei "Sky" ab: "Sie wollen mich provozieren. Wir haben Osterfrieden, alles Gute, schöne Ostern."

Wohl keine vereinsinterne Strafe für Götze

Eine vereinsinterne Strafe erhält Götze für sein wenig vorbildliches Verhalten nach kicker-Informationen nicht. Kurios: Zum ersten Mal in seiner Karriere muss Götze in der Bundesliga nun eine Gelbsperre absitzen - in 231 Bundesligaspielen für Borussia Dortmund und den FC Bayern hatte er insgesamt nur elf Verwarnungen erhalten. In der ersten Phase der Saison bis zur WM in Katar hatte Götze übrigens keine einzige Gelbe Karte gesehen.

Noch kein Scorerpunkt in der Rückrunde

Rätsel gibt auch Götzes Scorerstatistik in der Rückrunde auf. Während der 30-Jährige im Pokal gegen Darmstadt (4:2) und Union Berlin (2:0) zu großer Form auflief und vier Tore vorbereitete, sammelte er in der Liga noch keinen einzigen Scorerpunkt. Zuletzt legte er am 17. Spieltag in Freiburg einen Treffer auf. Dass die Eintracht in der Offensive zu sehr von Randal Kolo Muani abhängig ist, liegt auch an Götzes mangelnder Torgefährlichkeit. Gegen Gladbach wird ihn wahrscheinlich Daichi Kamada ersetzen. Bis auf einen Assist beim 1:1 in München ist der Japaner in der Bundesliga-Rückrunde allerdings ebenfalls noch ohne Scorerpunkt.