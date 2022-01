Glasners Abwehr-Appell: "Das müssen wir fortsetzen"

Der Trainer von Eintracht Frankfurt ärgerte sich im vergangenen Jahr über zu viele Gegentore und nimmt nun die Defensivarbeit in den Fokus. Beim Rückrundenauftakt gegen Borussia Dortmund wartet gleich eine schwere Probe.

Klar, diese Bilanz war für Oliver Glasner nicht zufriedenstellend. In nur vier der insgesamt 24 Pflichtspiele von Eintracht Frankfurt im vergangenen Halbjahr blieben die Hessen ohne Gegentor, in Bundesliga, DFB-Pokal und Europa League klingelte es insgesamt 32-mal im Kasten von Schlussmann Kevin Trapp. "Das wird eines unserer Themen sein: Wie wir noch mehr Konstanz in unser gesamtes Defensivverhalten bekommen", kündigt SGE-Coach Glasner an.

Das 1:0 beim Rückrundenabschluss kurz vor Weihnachten gegen Mainz 05 war da schon ein Schritt in die richtige Richtung. Die Gäste kombinierten sich nur zu drei Chancen, Trapp behielt erstmals seit Anfang November (2:0 gegen Freiburg) die weiße Weste. "Was wir in den vergangenen Wochen eingeleitet haben, müssen wir nun fortsetzen", fordert Glasner. Gegen Borussia Dortmund am Samstagabend (Anpfiff 18.30 Uhr, LIVE! bei kicker) ist das eine anspruchsvolle Aufgabe - zumal mit Kristijan Jakic ein Mann fürs defensive Mittelfeld nach seiner Corona-Infektion eher keine Option für die Startelf sein wird.

Mit Dortmund kommt zudem die zweitbeste Offensive der Liga (41 Tore) an den Main. "Außergewöhnliche Qualitäten" sieht Glasner beim BVB und nimmt seine Abwehrspieler in die Pflicht. "Wir brauchen eine sehr konzentrierte Defensive, eine hohe Aufmerksamkeit und mutige Aktionen mit dem Ball nach vorne, um sie zu beschäftigen", glaubt der 47-Jährige. Die Konkurrenz habe schließlich gezeigt, dass die Mannschaft von Trainer Marco Rose verwundbar sei.

Umgekehrt gilt das aber auch: Am ersten Spieltag fertigte die Borussia Glasners Team mit 5:2 ab.