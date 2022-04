Glasner: "Wir haben vier fantastische Wochen vor uns"

Schon in einer Woche erwartet die Eintracht bei West Ham der nächste große Fußballabend. Vorher steht das Heimspiel gegen Hoffenheim an - für Trainer Oliver Glasner nicht zuletzt wegen des Selbstvertrauens eine ganz wichtige Partie.

Der Coach erinnert an den 4:1-Sieg bei Hertha BSC am 5. März, der Frankfurt rechtzeitig vor den Duellen mit Real Betis zurück in die Erfolgsspur brachte. "Dieser Sieg gab uns viel Selbstvertrauen für die Europa League. Deswegen ist es ganz wichtig, endlich mal wieder einen Heimsieg zu landen und eine sehr gute Leistung abzuliefern. Ich erwarte, dass die Spieler zu 100 Prozent fokussiert sind", betont Glasner. Er weiß: "Wir haben jetzt noch vier fantastische Wochen vor uns, wo wir noch viel erreichen können und wollen."

Personell steht der Österreicher weiterhin vor zwei Fragezeichen. Mittelfeldakteur Djibril Sow (Zerrung im Knie) wird laut Glasner am Freitag das Abschlusstraining absolvieren und am Samstag wohl auch im Kader stehen. Ein Einsatz von Beginn an käme aber vermutlich zu früh. Torhüter Kevin Trapp (Bänderdehnung im Handgelenk) trainierte zwar bereits am Mittwoch wieder mit der Mannschaft, aber es gibt noch kein grünes Licht. "Kevin spürt seine Hand immer noch, es wird sich zeigen, ob er spielen kann. Kevin wird die Entscheidung treffen", sagt Glasner.

Ich werde nie die Gesundheit eines Spielers für ein einziges Spiel riskieren. Nie. Oliver Glasner

Grundsätzlich betont er klipp und klar, die Gesundheit nicht aufs Spiel zu setzen: "Ich gehe nie ins Risiko. Die Gesundheit ist unser höchstes Gut. Wenn der Arzt ein hohes Risiko sieht, dass es eine schwerere Verletzung geben könnte, werden wir es nicht eingehen. Ist das Risiko vertretbar und kaum größer als bei einem gesunden Spieler, werde ich mit den Spielern sprechen. Trauen sie sich zu, ihre bestmögliche Leistung abzurufen, lasse ich sie spielen. Aber ich werde nie die Gesundheit eines Spielers für ein einziges Spiel riskieren. Nie."

Lenz fällt aus - Positive Bilanz gegen Hoffenheim

Kein Thema für den Kader ist Linksverteidiger Christopher Lenz, der sich bei seinem Kurzeinsatz in Berlin den kleinen Zeh gebrochen hat. "Er wird gegen Hoffenheim ausfallen", bestätigt Glasner.

Der Coach hofft, dass seine Elf vom fußballerischen Ansatz Hoffenheims profitieren kann. "Sie haben das Potenzial, um die Champions-League-Plätze zu spielen. Das ist eine qualitativ tolle Mannschaft, die offensiv unglaublich variabel agiert und einen sehr gepflegten Fußball spielt. Das kam uns bisher in der Saison entgegen", erläutert Glasner.

Gegen tiefstehende Gegner, die auf lange Bälle setzten, tat sich sein Team hingegen oft schwer. "Es wird ein tolles Spiel, weil auch wir versuchen, fußballerische Lösungen zu finden", kündigt der 47-Jährige an. Die bisherige Heimbilanz gegen Hoffenheim spricht mit fünf Siegen, drei Remis und vier Niederlagen knapp für Frankfurt. Die jüngsten drei Heimspiele gegen die TSG gewannen die Hessen allesamt.