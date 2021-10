Glasner: "Wir brauchen einen kühlen Kopf"

Eintracht-Kapitän Sebastian Rode kehrt gegen Olympiakos Piräus erstmals nach dem im August vorgenommenen arthroskopischen Eingriff am linken Knie in den Kader zurück, wird aber noch nicht von Beginn an spielen. Trainer Oliver Glasner fordert nach dem phasenweise konfusen Auftritt gegen Hertha BSC einen "kühlen Kopf".

Will nicht alles in Frage stellen: Oliver Glasner. picture alliance/dpa