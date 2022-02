Glasner: "Wichtig ist, dass Lindström nicht verzagt"

Die vergangenen Wochen waren für Jesper Lindström nicht einfach. Der offensive Mittelfeldspieler betrieb einen immensen Aufwand, belohnte sich vor dem Tor aber nicht. Platzt ausgerechnet im Heimspiel gegen den FC Bayern der Knoten?

Trainer Oliver Glasner lobt Lindström völlig zu Recht als "auffälligsten und agilsten Offensivspieler" in jüngster Zeit und führt aus: "Was der Junge jedes Spiel abreißt, wie agil er ist, wie viele Läufe er in die Tiefe macht, wie viele Chancen er sich erarbeitet …" Doch mal schloss der Däne zu unpräzise ab, mal reagierte der gegnerische Torwart reaktionsschnell, mal brachte er den Ball nicht zum freistehenden Mitspieler. "Ich weiß, dass das an ihm nagt und wir alle uns das anders wünschen. Aber ich kann ihm in keiner Weise einen Vorwurf machen", betont der Coach. Zuversichtlich sagt er: "Wenn Jesper dranbleibt, wird er dafür auch belohnt werden. Wichtig ist, dass er jetzt nicht verzagt und sich weiterhin diese Möglichkeiten erarbeitet."

Bereits in der Hinrunde, als Lindström bis zum 12. Spieltag auf sein erstes Bundesligator warten musste, zahlten sich Fleiß und Hartnäckigkeit aus. Allein in der englischen Woche vor Heiligabend traf er dreimal in Folge gegen Leverkusen, Gladbach und Mainz. Wettbewerbsübergreifend steht der 21-Jährige bei vier Toren und fünf Assists.

Es könnten sich große Räume auftun

Die Partie gegen die Bayern könnte Lindström durchaus gelegen kommen. Denn für den in dieser Saison bisher schnellsten Frankfurter (34,64 km/h) werden sich im Rücken der Bayern-Abwehr voraussichtlich große Räume auftun. Wenn es seinen Mitspielern gelingt, nach Ballgewinnen schnell hinter die letzte Linie zu spielen, könnten sich für Lindström gute Chancen ergeben.

"Wenn er die Chance bekommt, ein Tor zu erzielen, trifft er sehr oft"

Dass der variable Offensivspieler grundsätzlich über einen guten Torabschluss verfügt, ist unstrittig. Niels Frederiksen, sein früherer Coach bei Bröndby, hob kürzlich im kicker die "wirklich starke Abschlussqualität" seines früheren Schützlings hervor und lobte: "Er ist ein Torjäger. Wenn er die Chance bekommt, ein Tor zu erzielen, trifft er sehr oft." Zehn Tore und elf Assists gelangen ihm vergangene Saison in 31 Einsätzen für Bröndby. Eine starke Ausbeute, vor allem, wenn man berücksichtigt, dass er laut Frederiksen meist als einer von zwei Achtern im 3-5-2 eingesetzt wurde.