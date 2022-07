Glasner: "Werden nicht mit den Händen erhoben durch Frankfurt laufen"

Das Fazit nach dem Trainingslager in Windischgarsten fällt durchweg positiv aus. Die Voraussetzungen stimmen, um in der kommenden Saison auch in der Liga besser zu performen. Oliver Glasner tritt trotzdem (oder gerade deshalb) als Mahner auf. Er weiß: Lorbeeren für vergangene Leistungen kann man nicht zweimal ernten.

Der Trainer will dem Braten nicht so recht trauen. Im Trainingslager sei "alles fast zu gut, fast zu rund" gelaufen, resümiert Glasner, schiebt aber sofort hinterher: "Lieber so, als wenn hinten und vorne Chaos wäre." Gute Stimmung, intensive Einheiten, mehr Qualität im Kader, nur ein angeschlagener Spieler (Ansgar Knauff) und ein überzeugender Auftritt im abschließenden Test gegen den FC Turin (3:1) - besser hätte die Woche im von malerischen Bergen umgebenen Windischgarsten in der Tat kaum laufen können. Auch die rasche Eingliederung der Neuzugänge imponiert Glasner: "Es ist unglaublich, wie schnell das in Frankfurt immer wieder geht, wie gut neue Spieler aufgenommen und integriert werden."

Der Fokus der Profis stimmt, Glasner treibt nicht das Gefühl um, dass jemand nach dem Europa-League-Sieg noch auf Wolke sieben schwebt. "Ich habe im Training nicht den Eindruck, dass sich irgendjemand schont. Dazu trägt auch die gestiegene Konkurrenzsituation bei. Jeder weiß: Ich muss aufzeigen, damit ich viele Spiele bekomme. Für uns als Trainerteam ist es gut, dass die Konkurrenzsituation für den nötigen Druck sorgt", sagt Glasner. Das Training sei "ein Gradmesser", ob nach der vergangenen Saison jemand denke, "wow, bin ich super", so Glasner, "aber diesen Eindruck habe ich nicht".

Speziell in der Offensive ist die Mannschaft mit den Neuzugängen Mario Götze, Faride Alidou, Randal Kolo Muani und Lucas Alario deutlich stärker besetzt. Ein Trumpf in der neuen Saison? "Das muss man beweisen. Das Papier, die Namen schießen keine Tore. Deswegen müssen sich alle unsere Offensivspieler in jedem Spiel wieder beweisen", mahnt der Coach. "Nur weil wir letzte Saison Europa-League-Sieger waren, werden wir es heuer nicht, obwohl es theoretisch möglich wäre. Nur weil ich letzte Saison das Siegtor im Europa-League-Finale geschossen habe, heißt es nicht, dass ich heuer immer treffe. Und es heißt auch nicht, dass ich jetzt 15 Tore schieße, weil ich das Siegtor im WM-Finale 2014 erzielt habe", sagt Glasner in Anlehnung an Neuzugang Götze.

Sein Appell geht an alle: "Du musst in jedem Spiel zeigen, wie gut du bist, wie du mit der Mannschaft harmonierst. Das ist die Aufgabe." Der 47-Jährige ist erfahren genug, um zu wissen, dass schon der leichteste Anflug von Überheblichkeit Spiele zu Gunsten des Gegners kippen lassen kann. "Wir werden jetzt nicht mit den Händen erhoben durch Frankfurt laufen, weil wir super Transfers getätigt haben. Wir müssen das auf dem Platz beweisen, in jedem einzelnen Spiel", bekräftigt der Österreicher.

Glasners voller Fokus auf Magdeburg

Wie fein seine Antennen sind, zeigt auch seine Reaktion, als ihn gegen Ende des Trainingslagers ein Journalist und Landsmann auf die Partien gegen den FC Bayern am 1. Spieltag und Real Madrid im Supercup ansprach. "In Deutschland weiß man, dass auch Magdeburg ganz gut ist. Das ist noch nicht bis Österreich vorgedrungen, aber unser Auftakt ist nicht Bayern und Real, sondern Magdeburg im Pokal. Die sind in die 2. Liga aufgestiegen, und wir sind letztes Jahr gegen einen Drittligisten (Waldhof Mannheim Anm. d. Red.) ausgeschieden. Deswegen ist unsere Ausrichtung, dass wir am 1. August beim Pokalspiel in Bestform sind." Die Voraussetzungen für eine gute Saison sind gegeben, nun liegt es an den Spielern, auch das Maximale herauszuholen. Dann ist gegen die Bayern und Real vielleicht sogar eine Überraschung möglich.