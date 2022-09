Glasner: "Werden klare Worte sprechen müssen"

So sahen die Trainer die Leistungen ihrer Teams an diesem 6. Bundesliga-Spieltag ...

RB Leipzig - Borussia Dortmund 3:0 (2:0)

Marco Rose (Trainer RB Leipzig): "In der Summe war es ein verdienter Sieg. Es war sicher noch nicht perfekt was die Abläufe betrifft. Aber wir waren intensiv, haben etwas ausgestrahlt. Das war der Schlüssel. Ich kann mit der Art und Weise, wie wir aufgetreten sind, sehr gut leben. Ich hoffe, dass wir das als ersten Schritt wahrnehmen und einordnen."

Edin Terzic (Trainer Borussia Dortmund): "Es war sehr bitter für uns. Wir haben gegen einen sehr starken Gegner gespielt. Es reicht nicht, in Leipzig fünf oder sechs gute Minuten zu haben. Es war keine gute Leistung und eine verdiente Niederlage."

FC Bayern - VfB Stuttgart 2:2 (1:0)

Julian Nagelsmann (Trainer Bayern München): "Wir haben verdient geführt und müssen das zweite Tor machen. In der zweiten Halbzeit haben wir drei Riesenchancen, wo du definitiv das dritte Tor machen musst, dann ist das Spiel vorbei. Dann denkt der Gegner, es geht noch was - und es ging noch was. Es gab einen berechtigten Elfmeter und wir haben nur 2:2 gespielt."

Pellegrino Matarazzo (Trainer VfB Stuttgart): "Der Punkt geht in Ordnung, ich bin zufrieden. Uns wurden zwei Tore zurückgepfiffen - eines war kein Foul, das andere war sicher auch fraglich. Wir hatten in der ersten Halbzeit Ballverluste, die weh getan haben und mussten ein Stück weit leiden. In der zweiten war es ein offeneres Spiel und wir mussten die ein oder andere Kontersituation überstehen."

Hertha BSC - Bayer 04 Leverkusen 2:2 (0:0)

Sandro Schwarz (Trainer Hertha BSC): "Es war ein sehr aktives Spiel, meine Mannschaft war sehr mutig und hatte viele gute Balleroberungen. Es gab Phasen, in denen die Leverkusener Qualität zu sehen war, aber wir haben den Glauben immer aufrechtgehalten. Die Leistung der Mannschaft war sehr zufriedenstellend, die Atmosphäre überragend - nur mit dem Ergebnis hadern wir ein bisschen. Die Szene in der 82. Minute war für mich ein klarer Elfmeter."

Gerardo Seoane (Trainer Bayer 04 Leverkusen): "Wir haben ein unterhaltsames Spiel gesehen. Meine Mannschaft hat es in vielen Szenen verpasst, diese gut zu Ende zu spielen. Dennoch war es eine klare Leistungssteigerung. Mit mehr Effizienz wäre mehr für uns möglich gewesen."

Eintracht Frankfurt - VfL Wolfsburg 0:1 (0:0)

Oliver Glasner (Trainer Eintracht Frankfurt): "Ein völlig verdienter Sieg für Wolfsburg. Ich bin sehr enttäuscht über unseren Auftritt. Langsam, behäbig, fehlerhaft, dann verlieren wir nicht zum ersten Mal wegen einem Standardgegentor. Wir werden uns morgen den Spiegel vorhalten und klare Worte sprechen müssen."

Niko Kovac (Trainer VfL Wolfsburg): "Wir sind sehr glücklich über den Auswärtserfolg. Wir haben der Eintracht das Leben sehr schwergemacht, quasi nichts zugelassen. Wir haben leidenschaftlich gearbeitet und gekämpft. Es sind die ersten drei Punkte, und ich hoffe, dass es erst der Anfang ist."

TSG Hoffenheim - FSV Mainz 05 4:1 (0:0)

André Breitenreiter (Trainer TSG Hoffenheim): "Es war das erwartet schwere Spiel. In der Anfangsphase sind wir hinterhergelaufen. Wir hatten Glück, dass wir nicht in Rückstand geraten sind. In der zweiten Hälfte war es eine reife Leistung meiner Mannschaft."

Bo Svensson (Trainer FSV Mainz 05): "Es war ein Spiel mit zwei Phasen - die Phase vor und die nach der Roten Karte. Vor der Roten Karte müssen wir in Führung gehen. Beim ersten Gegentor waren wir ein bisschen naiv. Mit der Leistung vor der Roten Karte war ich zufrieden."

SV Werder Bremen - FC Augsburg 0:1 (0:0)

Ole Werner (Trainer Werder Bremen): "In der zweiten Halbzeit haben wir mehr Ruhe reingekriegt. Wir bekommen den Gegentreffer, als wir mehr Kontrolle haben. Aber insgesamt haben wir das Spiel nicht so sauber nach vorne getragen, dass wir klare Torchancen erspielen. Dass man am Ende die letzte Chance nicht reinmacht, gehört auch zum Fußball dazu."

Enrico Maaßen (Trainer FC Augsburg): "Das war ein sehr wichtiger Sieg, das gibt Auftrieb. Wir waren wahnsinnig leidenschaftlich, sind viel Risiko gegangen, das hat sich ausgezahlt. Der Elfmeter zum Schluss war Wahnsinn, aber gegen alle Widerstände hält Gikiewicz den Ball."