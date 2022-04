Glasner: "Wenn wir nicht unsere bestmögliche Leistung bringen, haben wir keine Chance"

Mit jeder Menge Selbstvertrauen im Gepäck ist die Eintracht am Mittwochnachmittag in Barcelona gelandet. Ein Fragezeichen steht noch hinter dem Einsatz von Mittelfeldstratege Djibril Sow.

Personell muss Frankfurts Trainer Oliver Glasner im Vergleich zum Hinspiel zumindest eine Veränderung vornehmen, da Innenverteidiger Tuta nach seiner Gelb-Roten-Karte gesperrt fehlt. Wahrscheinlich wird Almamy Toure diesen Job übernehmen.

Hinteregger könnte nach rechts rücken

"Wir haben ein paar Varianten im Kopf", sagt der Coach - und stärkt Toure den Rücken: "Ich muss ihn nicht zehn Stunden lang volllabern, dass er morgen bitte seine Leistung bringt. Almamy hat die ganze Zeit super trainiert und war immer da. Sollte er von Beginn an spielen, hat er unser vollstes Vertrauen." Als weitere Möglichkeit nennt Glasner die Möglichkeit, dass Martin Hinteregger nach rechts in die Dreierkette rückt und Makoto Hasebe zentral verteidigt.

Sow mitgeflogen - Einsatz entscheidet sich kurzfristig

Offen ist zudem noch der Einsatz von Mittelfeldstratege Djibril Sow. Der Schweizer Nationalspieler ging am vergangenen Spieltag gegen Freiburg (1:2) wegen einer Zerrung im Knie schon nach einer halben Stunde vom Feld, stieg am Mittwoch aber in den Flieger nach Barcelona. Ob er spielen kann, entscheidet sich erst am Donnerstag.

Ein Ausfall von Sow wäre ein herber Verlust, denn der 25-Jährige zählt nicht nur zu den laufstärksten Profis der Bundesliga, sondern spielt auch immer wieder gute, präzise Bälle hinter die gegnerischen Abwehrketten. Auch darauf wird es im Camp Nou ankommen, damit Filip Kostic, Jesper Lindström und Ansgar Knauff ihr Tempo ausspielen können.

Glasner fordert eine Steigerung gegenüber Hinspiel

Glasner fordert eine noch bessere Leistung als im Hinspiel, vor allem im Offensivspiel müsse seine Mannschaft noch zulegen. "Im Spiel nach vorne war es eine ordentliche Leistung, aber wir haben sicher noch Luft nach oben, wie wir die Situationen zu Ende spielen und unsere Torchancen verwerten. Es wird wichtig sein, effizient zu sein", betont der 47-Jährige. Er weiß: "Wenn wir nicht unsere bestmögliche Leistung bringen, haben wir keine Chance."