Glasner: "Weiß nicht, was ich mit dem Unentschieden anfangen soll"

So sahen die Trainer die Leistung ihrer Teams ...

FC Augsburg - Eintracht Frankfurt 1:1 (1:1)

Markus Weinzierl (Trainer FC Augsburg): "Beide Mannschaften hätten dieses Spiel auch gewinnen können. Wir haben nach dem Rückstand eine gute Reaktion gezeigt, wir haben verdient den Ausgleich gemacht, in der zweiten Halbzeit aber auch ein-, zweimal Glück gehabt. Wir wollten natürlich heute gewinnen, aber da spielt immer auch ein Gegner mit. Wenn du nicht gewinnen kannst, darfst du nicht verlieren. Wir sind nicht 100-prozentig zufrieden, aber es ist kein Rückschritt."

Oliver Glasner (Trainer Eintracht Frankfurt): "Ich weiß noch nicht genau, was ich mit dem Unentschieden anfangen soll. Auf der einen Seite kann ich mit dem Punkt ganz gut leben, auf der anderen Seite trauere ich den zwei Großchancen für uns nach. Wir haben vor der Halbzeit ein bisschen den Faden verloren. Da haben wir dann auch den Ausgleich bekommen, es ärgert mich auch, wir hätten ja auch mal zu Null spielen können. Wir nehmen den Punkt so mit, mit der Leistung bin ich einverstanden, deswegen ist das Unentschieden auch in Ordnung."

1. FC Köln - Bayern München 0:4 (0:2)

Steffen Baumgart (Trainer 1. FC Köln): "Die Bayern haben es in allen Situationen sehr gut gemacht. Wir waren nicht in der Lage, die Situationen, die sich geboten haben, zu nutzen. Man muss ganz klar sagen, dass wir auf eine sehr, sehr gute Bayern-Mannschaft getroffen sind, da hatten wir am Ende keinen Stich und gehen als verdienter Verlierer vom Platz. Unzufrieden sehen Sie mich nicht, weil wir insgesamt auf einem guten Weg sind."

Julian Nagelsmann (Trainer Bayern München): "Es war wichtig, den Sechs-Punkte-Vorsprung wiederherzustellen. Gegen einen Gegner, der eine sehr gute Saison spielt und sehr mutig ist. Wir hatten eine gute Kontrolle und waren immer in der Lage, auch torgefährlich zu werden. Vier Tore zu schießen und keins zu kriegen, ist einfach gut und wichtig für uns."

Borussia Mönchengladbach - Bayer Leverkusen 1:2 (0:0)

Adi Hütter (Trainer Borussia Mönchengladbach): "Über 90 Minuten geht der Sieg in Ordnung. In der ersten Halbzeit war es noch ein ausgeglichenes Spiel. Wir haben bis zum Schluss alles gegeben. Die Mannschaft hat gekämpft. Die Niederlage ist sehr ärgerlich."

Gerardo Seoane (Trainer Bayer Leverkusen): "Ein Kompliment an meine Mannschaft. Wir haben sehr dynamisch und schnell nach vorne gespielt. Die Genauigkeit war aber nicht immer da. Der Sieg geht insgesamt in Ordnung."

VfB Stuttgart - RB Leipzig 0:2 (0:1)

Pellegrino Matarazzo (Trainer VfB Stuttgart): "Es war eine gute Leistung, leider haben wir keine Tore geschossen und keine Punkte. Wir hatten eine Einheit auf dem Feld gegen einen guten Gegner. Die Torwartleistung beim Gegner war stark. Es war nicht alles gut, aber es ist nur eine Frage der Zeit, bis wir so gut sind, dass wir wieder Punkte holen."

Domenico Tedesco (Trainer RB Leipzig): "Wir sind glücklich über den ersten Auswärtssieg seit April. Das bedeutet uns viel. Wir haben einen richtigen Kraftakt gebraucht. Der VfB hat mutig gespielt. Mit zwei Spitzen war es schwierig zu pressen. In der zweiten Halbzeit haben wir es besser gemacht. Ich denke, dass die Art und Weise des Sieges wichtig ist. Die Leistung von Peter Gulasci war schon sehr gut, er hat uns im Spiel gehalten."

VfL Wolfsburg - Hertha BSC 0:0

Florian Kohfeldt (Trainer VfL Wolfsburg): "Wir hatten 30 dominante Minuten, drei große Chancen - wir hätten den Sieg verdient gehabt. Wir haben mit der Leistung einen Schritt nach vorne gemacht, der noch nicht zum Befreiungsschlag gereicht hat."

Tayfun Korkut (Trainer Hertha BSC): "Das war ein 0:0, mit dem beide Mannschaften leben müssen. Wir sind schwer ins Spiel gekommen und mussten einige Szenen überwinden. In der zweiten Halbzeit haben wir mit mehr Kontrolle gespielt, waren aber nicht konsequent genug."

Union Berlin - TSG Hoffenheim 2:1 (1:1)

Urs Fischer (Trainer Union Berlin): "Wir hatten heute die Momente auf unserer Seite, die brauchten wir aber auch. Dass wir nicht so den Balldruck hatten, hatte vor allem mit Hoffenheim zu tun. Man hat gesehen, welche Qualität diese Mannschaft hat. Am Schluss waren Leidenschaft und Willen dabei, und auch die Unterstützung der 3000 Zuschauer haben wir gebraucht, sie haben uns zum Sieg getragen."

Sebastian Hoeneß (Trainer TSG Hoffenheim): "Wir sind gut reingekommen. Wir machen das 1:0, was einem in so einem Spiel eigentlich Sicherheit geben sollte. Das war bei uns leider nicht so. Es fällt recht schnell das 1:1, das hat uns nicht gutgetan, das Spiel war danach offen. Ich kann der Mannschaft in der zweiten Halbzeit nicht viel vorwerfen, wir hatten viel Kontrolle, haben aber den letzten Schuss Zielstrebigkeit vermissen lassen."

FSV Mainz 05 - VfL Bochum 1:0 (0:0)

Bo Svensson (Trainer FSV Mainz 05): "Es war eine gute Anfangsphase von uns, dann war Bochum besser und agiler. Es wäre auch verdient gewesen, wenn sie mit dem Elfmeter in Führung gegangen wären. Wir haben in der Halbzeit ein paar Sachen besprochen, kamen besser raus und waren dann auch die bessere Mannschaft. Wir sind einfach froh, ein sehr enges und ausgeglichenes Spiel gewonnen zu haben und freuen uns über die drei Punkte."

Thomas Reis (Trainer VfL Bochum): "Im Großen und Ganzen wäre in der ersten Halbzeit mehr drin gewesen, aufgrund der zweiten Halbzeit war der Sieg von Mainz verdient. In der zweiten Halbzeit haben wir uns ein bisschen den Schneid abkaufen lassen, Mainz hat mehr Druck ausgeübt. Trotzdem ist das Gegentor ärgerlich. Wir müssen jetzt einfach den Mund abputzen. Ich denke, dass wir für Dienstag gewappnet sind."

Borussia Dortmund - SC Freiburg 5:1 (3:0)

Marco Rose (Trainer Borussia Dortmund): "Die erste Halbzeit war bärenstark, das war schon top. Wir haben heute viel richtig und gut gemacht. Nach dem 3:0 hätte ich mir gewünscht, dass wir es komplett durchziehen. Letztes Jahr haben wir noch darüber geredet, dass die Bundesliga langweilig wird - und das zurecht, weil wir nicht auf Augenhöhe waren. Jetzt sind wir auf drei Punkte ran. Wir sagen immer, dass wir gerne die Schale nach Dortmund holen wollen. Aber die Bayern spielen eine hervorragende Saison und schenken wenig her. Es geht darum, dass wir uns um uns kümmern."

Christian Streich (Trainer SC Freiburg): "Wir sind heute nicht in die Zweikämpfe gekommen, Dortmund hat es gut gespielt. In der ersten Halbzeit war es viel zu wenig, da hat der Mut gefehlt. Das war einfach ein schlechtes Spiel von uns. Es ist extrem enttäuschend, dass wir so auftreten."