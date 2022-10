Glasner: "Wahnsinnig stolz, Trainer von so einer charakterstarken Truppe zu sein"

Ein beherzter Auftritt sicherte Eintracht Frankfurt am Mittwochabend einen 2:1-Erfolg über Olympique Marseille und stößt die Tür zum Achtelfinale auf. Vor dem finalen Schritt in Lissabon hat Trainer Oliver Glasner aber noch eine Rechnung mit dem BVB zu begleichen.

Wer hätte vor sieben Wochen gedacht, dass Eintracht Frankfurt das Achtelfinale aus eigener Kraft erreichen kann? Damals, am 7. September kassierte der Champions-League-Neuling bei seiner Premiere eine 0:3-Niederlage gegen Sporting Lissabon. "Wir haben im ersten Spiel sehr viel Lehrgeld gezahlt. Die Jungs haben jedes Spiel genutzt, auch die Intensität, die in der Champions League gespielt wird, anzunehmen und sich weiterzuentwickeln. Von daher haben wir uns das hart erarbeitet, dass wir diese außergewöhnliche Situation habe", blickte Sportvorstand Markus Krösche am Mittwochabend zurück. Seine Worte wurden in den Katakomben des Frankfurter Waldstadions immer wieder von Jubelschreien der Spieler übertönt. Die Freude, die Erleichterung, war riesig. Doch am Ziel ist das Team noch lange nicht.

Jetzt hat Europa-League-Gewinner Eintracht Frankfurt am Dienstagabend (21 Uhr) bei Sporting sein (erstes) "Champions-League-Finale" vor der Brust. "Wir werden in Lissabon gewinnen und ins Achtelfinale einzuziehen", machte Krösche unmissverständlich klar. Diese Chance ist dem starken Kollektiv und zum Teil noch besseren individuellen Leistungen gegen Marseille zu verdanken. Es gibt Sachen, die kannst du als Fußballer nicht lernen. Entweder kannst du sie oder eben nicht. Jesper Lindströms Beteiligung am 1:0 ist das beste Beispiel. Wie der Däne den Verteidiger an sich band, dann den Pass von Evan Ndicka aber durchließ zu dem im Rücken einlaufenden Daichi Kamada, der frei vorm Tor kaltschnäuzig verwandelte - eine solche Reaktionsgeschwindigkeit und Antizipation auf diesem Niveau: Chapeau!

Krösche über WM-Chancen Götzes: "Alles andere müssen dann die Beteiligten entscheiden"

Vom zwischenzeitlichen Ausgleich ließ sich keiner von der Rolle bringen. Wieder war es Lindström, der das 2:0 einleitete. Mario Götzes überragender Laufweg vor den Augen des Bundestrainers und der perfekte Doppelpass mit Torschütze Randal Kolo Muani überforderte die Marseille-Defensive. "Mario ist ein außergewöhnlicher Spieler. Mario ist sehr gut drauf und hat auch heute ein sehr gutes Spiel gemacht. Alles andere müssen dann die Beteiligten entscheiden", sagte Krösche mit Blick auf die WM in Katar.

Auch die Abwehr machte ihren Job angesichts der vielen Umstellungen in Summe mehr als gut. Der erst 22 Jahre alte Hrvoje Smolcic spielte in seinem ersten Champions-League-Spiel von Beginn an bis auf wenige Ausnahmen völlig souverän im Zentrum der Dreierkette. "Es macht mich wahnsinnig stolz, Trainer von so einer charakterstarken Truppe zu sein. Viele können sich das gar nicht vorstellen, was für Unwägbarkeiten wir immer wieder haben in der Defensive. Dann verletzt sich auch noch Chris Lenz und wir müssen reagieren. Es funktioniert, weil sich jeder in den Dienst der Mannschaft stellt. Mit welcher Hingabe und Leidenschaft sie sich gegenseitig unterstützen ..." schwärmte Glasner, der sich auch auf seinen erneut starken Keeper Kevin Trapp verlassen konnte, "wenn wir gewackelt haben".

Lenz droht längerer Ausfall

Auf Linksverteidiger Lenz wird die Eintracht wohl vorerst verzichten müssen. "Wenn ein Spieler am Boden liegt und sagt, der hintere Oberschenkel hat einen Stich bekommen, muss ich nach über 30 Jahren Fußballerfahrung kein Mediziner sein, um zu wissen, dass das nicht in zwei Tagen wieder gut ist", so Glasner.

Für das Achtelfinale muss in Lissabon ein Sieg her. Sollte Tottenham zugleich gegen Marseille verlieren, würde die Eintracht sogar auf den ersten Platz der Gruppe springen. Ein Remis oder eine Niederlage reichen hingegen nur dann für den dritten Platz und den "Abstieg" in die Europa League, wenn Marseille nicht gegen den Favoriten aus London gewinnt. Von Platz 1 bis 4 ist alles möglich. Mit all den Konstellationen beschäftigen sich die Verantwortlichen in Frankfurt aber nicht, sie haben nur das Achtelfinale im Blick.

Glasners spezielle Motivation gegen den BVB

Ausruhen können sich die Spieler bis zum Abflug nach Portugal am Montag nicht. Am Samstagabend (18.30 Uhr) steht für den aktuell vierten der Bundesliga das Topspiel gegen den BVB an. Glasner hat eine spezielle Motivation. "Ich bin in meiner vierten Saison in Deutschland und habe noch keinen Punkt gegen den BVB geholt - als einzige Mannschaft der Liga. Also habe ich auch ein persönliches Ziel, das erfahren die Jungs morgen", sagte der Österreicher mit einem Lächeln.