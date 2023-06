Glasner vor zweitem Finale: "Ich sehe das als Privileg"

Vor fünf Jahren verabschiedete sich Niko Kovac mit dem DFB-Pokal-Sieg aus Frankfurt. Nun könnte sich Olivier Glasner die Krone aufsetzen, nach dem Europa-League-Sieg vor einem Jahr bereits zum zweiten Mal als Eintracht-Coach. Kann er Leipzig mit ähnlichen taktischen Kniffen überraschen wie einst Kovac den FC Bayern?

Aus Berlin berichten Julian Franzke und Moritz Kreilinger

Oliver Glasner sehnt Kopfschmerzen herbei. Kein leichtes Pochen, das sich einstellt, wenn man sich in der Küche an der Schranktür stößt. Nein, der Frankfurter Trainer will, wie er selbst sagt, "richtig Kopfweh" haben. Zumindest am 5. Juni. Denn das würde bedeuten, dass ganz Frankfurt wieder mal zur Partyhochburg wird.

Die Stadt gab bereits am Dienstag bekannt: "Nach einem Sieg in Berlin wird die Mannschaft am 4. Juni um etwa 13.40 Uhr am Flughafen Frankfurt erwartet und mit einem Autokorso durch Sachsenhausen bis zum Römer fahren. Die Fans können gegen 16.30 Uhr mit der Ankunft des Teams am Römer und gegen 17 Uhr mit der Feier auf dem Balkon rechnen." Der Glaube an einen Sieg gegen Leipzig ist unerschütterlich.

Glasners Entlassung steht nach den Querelen der vergangenen Monate bereits fest. Die Bilder wären nach einem Pokalsieg beinahe grotesk: Glasner, der vor der Fankurve den Diver macht, der während des Autokorsos von den Massen angehimmelt wird, der auf dem Römerberg den Pokal gen Himmel streckt, der Frankfurt binnen zwölf Monaten zwei Titel beschert. Aber auch: Glasner, der seinen Schreibtisch für Dino Toppmöller räumt.

Toppmöller-Verkündung steht bevor

Inzwischen besteht kein Zweifel mehr daran, dass der 42-Jährige, der zuletzt als Co-Trainer unter Julian Nagelsmann arbeitete, bei der Eintracht unterschreibt. Wohl in der kommenden Woche wird der frühere Eintracht-Stürmer (2002 - 03), dessen Vater Klaus (71) einst die Hessen trainierte (1993 - 94), als Glasner-Nachfolger präsentiert.

Der Österreicher verlässt Frankfurt durch das große Tor. Das betonte auch Vorstandssprecher Axel Hellmann, nachdem die Eintracht durch den Last-Minute-Sieg gegen Freiburg doch noch den 7. Platz erklomm und sich damit zumindest die Teilnahme an den Play-offs der Conference League sicherte. "Alles, was jetzt noch kommt, ist die Kirsche auf der Torte", sagt der Jurist.

Mit einem Sieg gegen Leipzig würde der Klub nicht nur in die Europa League aufsteigen, sondern auch eine DFB-Siegprämie in Höhe von 4,32 Millionen Euro einnehmen. Der Verlierer erhält 2,88 Millionen Euro. Nüchtern betrachtet geht die SGE trotz aller Euphorie als Außenseiter ins Endspiel. Allerdings ist die launische Diva seit jeher eine Pokalmannschaft.

Frankfurt steht bereits zum neunten Mal im Finale des DFB-Pokals und könnte den Titel nach 1974, 1975, 1981, 1988 und 2018 zum sechsten Mal an den Main holen. Nur Bremen (6) und Bayern (20) gewannen den Pott mindestens so häufig.

Kovac coachte die Bayern aus

Der letzte Frankfurter Pokalsieg vor fünf Jahren, der erste Titel nach 30 Jahren, sorgte für eine Zäsur. Eine gewaltige Welle der Euphorie schwappte über Frankfurt, die folgende Europa-League-Saison endete erst im Halbfinale gegen Chelsea. Magische Nächte. Für Trainer Niko Kovac war der überraschende 3:1-Erfolg gegen den FC Bayern der krönende Abschluss, ehe er - ausgerechnet - in München anheuerte.

Wegen dieses Wechsels wurde Kovac noch vor dem Anstoß ausgepfiffen, hinterher war er der gefeierte Held. Der Coach vollbrachte eine taktische Meisterleistung, indem er auf Viererkette umstellte, Kevin-Prince Boateng nicht minder überraschend im Sturm aufbot und im Spiel zu gebotener Zeit wieder auf eine Dreier-/Fünferkette setzte. Brillante Schachzüge.

Gelingt es nun auch Glasner, sein Gegenüber Marco Rose zu überraschen? Meist agieren die Hessen in einer 3-4-2-1-Grundordnung. Der Nachteil: Hinter den Schienenspielern ergeben sich oftmals gefährliche Räume, was gerade ein temporeiches Team wie Leipzig bestrafen könnte. Jüngstes Beispiel: Im vergangenen Heimspiel gegen Freiburg nutzten die Gäste die Räume hinter dem linken Schienenspieler Christopher Lenz in der ersten Hälfte immer wieder aus.

Gegen den Sportclub stellte Glasner in der Schlussphase auf 4-4-2 um. So offensiv wird er das Finale nicht angehen, ein 4-2-3-1 könnte sich aber als Erfolg versprechend erweisen. Wie in der Hinrunde, als Frankfurt das Heimspiel gegen Leipzig 4:0 gewann - im 4-2-3-1. Allerdings agierte damals auch RB unter Ex-Trainer Domenico Tedesco noch in einer anderen Grundordnung (3-4-1-2).

Glasner lässt sich nicht in die Karten schauen

Auch Glasners Vorgänger Adi Hütter schlug Leipzig in der Saison 2019/20 zweimal mit einer Viererkette. Auf der Pressekonferenz am Freitagnachmittag ließ sich Glasner naturgemäß nicht in die Karten schauen. Der Coach weiß, dass mit Timo Werner und Christopher Nkunku "wahnsinnig viel Tempo" auf seine Mannschaft zukommt. Er erinnert an den 4:2-Sieg der SGE im Testspiel beider Mannschaften im Januar. "Da haben wir schon gesehen, welche Probleme wir gegen diese Systematik haben. Wir haben speziell auch in der ersten halben Stunde in Leipzig (1:2, Anm. d. Red) gesehen, welche Probleme wir bekommen können. Speziell in der zweiten Hälfte haben wir aber auch gezeigt, dass wir Lösungen dagegen parat haben können", rekapituliert der Coach.

Er weiß: "Was wir auf unserer Taktiktafel herumschieben, ist nur halb so wichtig. Entscheidend ist, wie es die Jungs auf dem Platz umsetzen." Aufgrund der Leipziger Umschaltstärke liegt auf der Hand, dass sein Team in allen Phasen äußerst kompakt agieren muss. "Wenn sie Räume bekommen, ist es schwierig zu verteidigen, das sah man auch in der ersten Halbzeit des Halbfinales in Freiburg", warnt Glasner. Da stand es zur Pause bereits 4:0 für Leipzig (Endstand 5:1).

Unabhängig von der Grundordnung besitzt Philipp Max gute Karten, den zuletzt schwachen Lenz links zu verdrängen. Sollte Glasner an der Dreierkette festhalten, stünde er vor der schwierigen Entscheidung, ob er den schnellen, aber zu Schnitzern neigenden Almamy Toure aufbietet oder dem erfahrenen, aber langsamen Makoto Hasebe das Vertrauen schenkt. Bei einer Umstellung auf Viererkette säßen wohl beide auf der Bank.

Wichtig: Der zuletzt angeschlagene Kapitän Sebastian Rode steht vor der Rückkehr. Knifflig ist auch die Entscheidung bei Jesper Lindström. Mit seinem Tempo könnte sich der Däne gegen ein offensives Team wie Leipzig als Waffe erweisen. Allerdings sucht der 23-Jährige nach einer Sprunggelenkverletzung noch seine Form.

Klar ist: Für seinen finalen Diver braucht Glasner ein goldenes Händchen. Dass es sein letztes Spiel als Eintracht-Coach ist, werde bis zum Schlusspfiff keine Rolle spielen: "Das zweite Finale im zweiten Jahr spielen zu dürfen, sehe ich als Privileg. Ich werde diesen Abend in toller Atmosphäre genießen." Wenn aus Frankfurter Sicht alles glatt läuft, folgt auf den Genuss spätestens am Montag der Kopfschmerz.