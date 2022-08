Glasner vor Saisonstart: "Fußballherz, was willst du mehr?"

Am Saisonende wird der FC Bayern erneut Deutscher Meister, tippt Eintracht-Coach Oliver Glasner und betonte vor dem Saisonauftakt gegen den Rekordmeister: "Die weiße Fahne werden wir deshalb nicht hissen."

Ob er das Fieber vor dem Saisonstart schon spüre, wurde Glasner auf der Pressekonferenz am Mittwoch gefragt. "Jetzt müssen wir aufpassen. Wenn man Fieber spürt, dass man nicht gleich weggesperrt wird", meinte der Österreicher lachend. Fieber spüre er also keines, die Vorfreude auf die kommende Bundesligasaison und im Speziellen den Auftakt gegen die Münchner am Freitagabend (20.30 Uhr, LIVE! bei kicker) sei aber riesig. "Eröffnungsspiel, Freitagabend, Primetime gegen dem amtierenden Deutschen Meister. Fußballherz, was willst du mehr?"

Mit dem Start in die Woche waren alle Beteiligten mehr als zufrieden. Im Pokal entpuppte sich Magdeburg dank einer über weite Strecken konzentrierten Leistung nicht als der gefürchtete Stolperstein. Für Glasner ein weiteres Zeichen, welches die Entwicklung seiner Mannschaft zeigt. Dass am Freitag weltweit ein Millionenpublikum den Blick auf die Eintracht werfen wird, spiele keine Rolle. "Wir sind auf einem richtig guten Weg, dass wir uns von äußeren Umständen immer weniger beeinflussen lassen - auch auswärts in einem Hexenkessel wie in Magdeburg. Jetzt wollen wir zuhause in unserem Stadion unseren Fußball auf den Platz bringen, eine hohe Intensität spielen, den Bayern einen richtigen Fight liefern, wenige Räume bieten, und die, die sie uns anbieten, bestmöglich nutzen", kündigte der 47-Jährige an. "Über die Bundesliga-Saison wird Bayern die Nase vorn haben. Aber deswegen hissen wir nicht die weiße Fahne. Wir werden alles daransetzen, mit einem Heimsieg in die Saison zu starten."

Die nur drei spielfreien Tage zwischen Pokal und Ligastart standen unter dem Motto der Regeneration und intensiver taktischer Vorbereitung. Glasner ist froh, dass er die Einheiten in dieser Woche unter Ausschluss der Öffentlichkeiten leiten kann, um "Ruhe in die Trainingsarbeit zu bekommen." Generell wäre Glasner manchmal froh, wenn der Hype rund um den Klub nicht ganz so groß wäre, erklärte er - auch wenn es ja prinzipiell eine positive Sache sei. "Aber Hype hin oder her. Das Ganze hat keinen Einfluss auf unseren Fokus."

Mané wollte in Salzburg den Deutschkurs nicht besuchen

Der ist rein auf das Duell gegen die Bayern gerichtet. Wenn Sadio Mané in seinem Bundesliga-Debüt die Frankfurter Hintermannschaft schwindelig spielen sollte, hätte es sich Glasner wohl anders gewünscht, doch im Vorfeld freut er sich auf das Wiedersehen mit dem neuen Bundesliga-Star. Beide kennen sich von RB Salzburg, wo Mané von 2012 bis 2014 unter Co-Trainer Glasner spielte. Dort wollte der Senegalese damals den Deutschkurs nicht besuchen, erzählte Glasner. Doch nicht aus fehlender Motivation. Ganz im Gegenteil: "Er hat gesagt: Ich will Englisch lernen, ich will in die Premier League. Er hatte nicht nur unglaublich viel Talent, er war auch sehr ehrgeizig, selbstbewusst und hatte eine klare Idee." Der Transfer sei auch für die Liga ein wichtiger Aspekt: "Dass es jetzt für einen deutschen Verein möglich ist, einen Spieler vom FC Liverpool loszueisen, zeigt, dass die Bundesliga weiter hochattraktiv ist."

"Am Freitag wird weißer Rauch aufsteigen"

Wie wird die Eintracht dem Star-Ensemble um den Flügelstürmer personell gegenübertreten? "Wir setzen uns mit den Analysten zusammen, lassen die Köpfe rauchen und dann wird am Freitag weißer Rauch aufsteigen", meinte Glasner schmunzelnd. Dabei kann er den Kader nahezu voll ausschöpfen. Mit dem langzeitverletzten Buta (Knie-Op), Jerome Onguené (muskuläre Probleme im Oberschenkel) und Hrvoje Smolcic fehlen nur drei Neuzugänge im Defensivbereich.

Smolcic erneut gesperrt

Letzterer aus einem kuriosen Grund. "Ein Raubein" habe man da verpflichtet, sagte Glasner lachend. Der Hintergrund: Schon im Pokal war Smolcic gesperrt, weil er in Kroatien für seinen Ex-Klub Hajduk Split im dortigen Pokalfinale Gelb-Rot sah. Ein ähnlicher Fall nun in der Liga. In Kroatien sind Spieler nach der neunten Gelben Karte gesperrt. Diese sah er am letzten Spieltag in der dortigen Liga. Somit ist der 21 Jahre alte Neuzugang also auch im zweiten Spiel gesperrt. "Ich bin bald 48 und es gibt immer wieder was Neues", erzählte Glasner lachend.