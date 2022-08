Glasner vor der Wahl: Wohin mit Kamada?

Es war ein Experiment - es ging auf. In neuer defensiverer Rolle schnürte Daichi Kamada im Pokalspiel in Magdeburg einen Doppelpack. Beim Bundesligaauftakt gegen den FC Bayern erwägt Trainer Oliver Glasner zur Risikominimierung dennoch eine Umstellung.

"Oh mein Gott, wen stelle ich denn auf?" Diese Frage, das betonte Oliver Glasner mit einem Lächeln im Gesicht, müsse er sich nicht stellen. In gewisser weiße muss sich das der Österreicher zwar schon, doch ausschließlich im positiven Sinne. Im Mittelfeld und dem Angriff steht dem Eintracht-Coach ein Überangebot für die fünf zu vergebenden Positionen zur Verfügung.

Schon in der Vorbereitung beschäftigte Glasner dieses Thema. Um dem zumindest im Offensivbereich etwas aus dem Weg zu gehen, zog er den eigentlichen Spielmacher Daichi Kamada beim 4:0-Pokalerfolg über Magdeburg eine Reihe nach hinten. Der Japaner bildete gemeinsam mit Djibril Sow die Doppelsechs. Vorne blieb damit Platz für Mario Götze und Jesper Lindström auf den Halbpositionen und Rafael Borré in der Spitze.

Glasner überlegt, gegen Bayern "das Zentrum zu verdichten"

Die offensive Herangehensweise, die gegen den Zweitliga-Aufsteiger blendend funktionierte, könnte gegen den Rekordmeister (Freitag, 20.30 Uhr, LIVE! bei kicker) aber ziemlich schief gehen. Die im Pokal gezeigten Schwächen in der Defensive würde der Meister eiskalt bestrafen. "Wir müssen den Bayern mit vielen Spielern im Zentrum begegnen", betonte Glasner am Mittwoch und gab einen kleinen Einblick in seine Gedanken. "Von daher ist es eine Überlegung, auf 3-5-2 zu gehen und das Zentrum noch mehr zu verdichten."

Rode winkt ein Startelfeinsatz

Ob im 3-5-2 oder dem bekannten 3-4-3 - Sebastian Rode dürfte in beiden taktischen Grundordnungen seinen Platz wieder finden. Die Dienste des Kapitäns gegen den Ball scheinen gegen die Bayern unerlässlich. "Er hat in der Vorbereitung immer mal pausieren müssen, deswegen haben wir gesagt: Magdeburg ist vielleicht nicht die klügste Entscheidung, ihn da reinzuwerfen. Wir brauchen ihn nicht nur wegen seiner Aggressivität, auch wegen seiner fußballerischer Qualitäten, wie er sich aus dem Gegenpressing oft mit nur einem Kontakt befreien kann", erklärte Glasner.

Zurück zu Kamada, dessen Platz wäre durch Rode damit nämlich vergeben. Götze muss eine Reihe weiter vorne auf Kamadas angestammter Position aus der Vorsaison kaum befürchten, seinen Platz an den Japaner abzugeben. Zumal der Neuzugang gegen seinen Ex-Klub bei seinem Bundesliga-Comeback besonders motiviert sein dürfte. "Wir wollen ihnen wenig Räume geben und die Räume, die sie uns anbieten, bestmöglich ausnutzen. Mario kann das in allen Bereichen. Er arbeitet sehr gut gegen den Ball, kann aber auch Situationen auflösen und Spieler in der Tiefe einsetzen", so Glasner.

Doppelspitze könnte Kamada die Joker-Rolle bescheren

Muss Lindström also raus? Im 3-4-3 wäre es auch eine Option, den Dänen aufgrund seiner Schnelligkeit als Stürmer anstelle von Borré aufzubieten. Dann wäre auf der rechten Halbposition für Kamada Platz. Setzt Glasner dagegen auf die Doppelspitze, bei der er aus dem Quartett Borré, Lucas Alario, Lindström und Randal Kolo Muani wählen darf, droht tatsächlich Kamada zu Spielbeginn der Platz auf der Bank.

Doch damit nicht genug. Auch Sechser Kristijan Jakic darf sich noch Hoffnungen auf einen Einsatz machen: "Er ist eine sehr ernste Option, weil er unheimlich lauf- und zweikampfstark ist, unheimlich viele Löcher zuläuft, die Lücken schließt und sich Bayern immer wieder zwischen den Linien bewegen wird." Wer auch immer am Freitagabend um 20.30 Uhr beim Anpfiff der 60. Bundesligasaison auf dem Rasen stehen wird, Glasner weiß für jeden Spielverlauf nahezu gleichwertige Alternativen in der Hinterhand.