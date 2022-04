Glasner vor Barça-Kracher: "Wollen nicht nur verteidigen"

Spieler, Mitarbeiter, Fans, ja die ganze Stadt fiebert dem Hit gegen den FC Barcelona entgegen. Alles ist angerichtet für das vielleicht größte Spiel der Vereinsgeschichte seit dem "Jahrhundertspiel" 1960 im Finale des Europapokals der Landesmeister gegen Real Madrid (3:7). Trainer Oliver Glasner glaubt, dass seine Elf eine Chance hat - wenn sie Effizienz an den Tag legt.

Erstmals seit dem 4:1 gegen Salzburg am 20. Februar 2020 wird das Waldstadion mit 48.000 Fans international wieder bis unters Dach gefüllt sein. Der Klub hätte für die Partie locker eine Viertelmillion Tickets verkaufen können. Wenn am Donnerstagabend das Flutlicht erstrahlt und das Herz immer schneller klopft, je näher der Anpfiff rückt, wird die lange Sehnsucht der Fans nach dem ganz speziellen Europapokalgefühl im Frankfurter Stadtwald endlich gestillt. Auf den Rängen wird es bunt zugehen - und ohrenbetäubend laut. Opernpublikum gibt es in Frankfurt nicht. Zumindest nicht im Stadion. So viel steht fest: Am Freitag werden im Rhein-Main-Gebiet in vielen Firmen Mitarbeiter aufkreuzen, die an plötzlicher Heiserkeit leiden. "Wir freuen uns auf dieses große Spiel, das gibt ganz bestimmt einen wunderbaren Europa-League-Abend", frohlockt Glasner.

Atletico Madrid kein Vorbild für SGE-Coach

Nun liegt es am Trainer und seiner Elf dafür zu sorgen, dass die Partie gegen den übermächtig erscheinenden FC Barcelona nicht nur aus atmosphärischer Sicht lange in Erinnerung bleibt. "Bei allergrößtem Respekt, aber wir wollen nicht 90 Minuten auf den letzten 30 Metern verteidigen wie wir das am Dienstag in der Champions League gesehen haben", sagt der Coach in Anlehnung an Atletico Madrids Auftritt bei Manchester City (0:1). "Natürlich brauchen wir einen sehr guten Tag und müssen effizient sein. Aber wir haben auch in Sevilla gezeigt, dass wir in der Lage sind, uns fünf, sechs, sieben hochkarätige Torchancen zu erspielen", erinnert Glasner an den 2:1-Erfolg bei Betis im Achtelfinale.

Das unter Xavi wiedererstarkte Barcelona ist allerdings noch einmal eine ganz andere Hausnummer. Die Eintracht wird voraussichtlich noch weniger Ballbesitz vorfinden und muss sich darauf einstellen, sehr, sehr viel zu laufen und zu sprinten, um alle Lücken und Passwege zu schließen. Zumal sie diesmal auf noch stärkere Individualisten trifft, die - anders als seinerzeit Betis - aktuell obendrein einen Lauf haben. Bis auf die frenetische Unterstützung von den Rängen scheinen alle Vorzeichen gegen die Hessen zu sprechen.

Rode: "Es muss viel zusammenkommen"

Doch davon wird sich bei der Eintracht niemand entmutigen lassen. "Wir werden nicht sechs, sieben oder acht Chancen haben, sondern vielleicht nur zwei, drei oder vier, aber mit der nötigen Effizienz können wir Tore erzielen", verbreitet Glasner die nötige Zuversicht. Um den Spaniern wehzutun, muss es der Eintracht gelingen, sich nach Ballgewinnen mit schnellen Steilpässen hinter die Ketten aus dem Gegenpressing zu befreien. Dann könnten pfeilschnelle Spieler wie Jesper Lindström oder Filip Kostic selbst die hochdekorierten Superstars des FC Barcelona vor Probleme stellen. Das klingt in der Theorie einfach, ist aber wahnsinnig schwer, sollte der turmhohe Favorit 100-prozentig fokussiert auftreten und Ernst machen. Eine reelle Chance aufs Halbfinale besteht wohl nur dann, wenn der Underdog vom Main unterschätzt wird und der Fußballgott an zwei Abenden ein Trikot mit dem Adler auf der Brust trägt - eine vage Hoffnung.

"Es muss vieles zusammenkommen, dass wir für Barcelona unangenehm werden", weiß auch Kapitän Sebastian Rode, betont aber: "Ich bin felsenfest davon überzeugt, dass sich für uns die eine oder andere Chance ergeben wird, die wir eiskalt nutzen müssen." Diese Effizienz fehlte zuletzt vor allem in der Liga, in sechs der elf Rückrundenpartien blieb Frankfurt ohne eigenes Tor. Ob nun ausgerechnet gegen Barcelona der Knoten platzt? Nüchtern betrachtet ist das nicht sehr wahrscheinlich. Allerdings hätte vor drei Jahren auch niemand gedacht, dass die Hessen bis ins Halbfinale der Europa League stürmen würden.

Personell hat Glasner kaum Sorgen

Personell kann Glasner nahezu aus dem Vollen schöpfen, lediglich die Reservisten Christopher Lenz (Wadenverletzung) und Diant Ramaj (Meniskus-OP) fallen aus. Größere Veränderungen an der ersten Elf bahnen sich nicht an. Martin Hinteregger, der gegen Fürth eine Gelbsperre absaß, rückt voraussichtlich für Makoto Hasebe in die Elf. Weitere Wechsel zeichnen sich eher nicht ab - es sei denn, Glasner entscheidet sich für eine etwas defensivere Aufstellung.