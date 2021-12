Glasner verzichtet auf Lindström - und den Rechenschieber

Ein Punkt würde der Eintracht im Auswärtsspiel bei Fenerbahce reichen, um Platz 1 in Gruppe D zu verteidigen und direkt ins Achtelfinale einzuziehen. Doch Trainer Oliver Glasner will nicht taktieren, sondern voll auf Sieg spielen. Verzichten muss er auf Offensivspieler Jesper Lindström, der an Oberschenkelproblemen laboriert.

Will sein Schicksal selbst in die Hand nehmen: Oliver Glasner. Getty Images

Selbst eine Niederlage könnte sich Frankfurt erlauben, solange der Tabellenzweite Olympiakos Piräus nicht bei Royal Antwerpen gewinnt. Auf fremde Schützenhilfe will bei der Eintracht allerdings niemand angewiesen sein. Kevin Trapp gibt die Marschrichtung vor: "Wir befinden uns in einer sehr guten Ausgangslage, die wir uns hart erarbeitet haben. Das wollen wir mit einem Sieg krönen und uns fürs Achtelfinale qualifizieren."

Der Torhüter steht ebenso wie Fenerbahces Spielmacher Mesut Özil bereits vor seinem 30. Einsatz in der Europa League. In Alexander Walke (34 Einsätze) und Marko Marin (31) liefen in diesem Wettbewerb erst zwei deutsche Spieler häufiger als 30-mal auf. Trapp und Özil können am Donnerstagabend zunächst mit Shkodran Mustafi (30) gleichziehen.

Trapp warnt davor, mit dem Gedanken ins Spiel zu gehen, dass ein Punkt reicht, denn dann "läufst du immer Gefahr, einen Schritt weniger zu machen". Dessen ist sich auch Glasner bewusst. "Wir sitzen nicht mit dem Rechenschieber im Flugzeug", bemerkt der Coach und kündigt an: "Wir werden nicht abwartend agieren und sagen, dass uns ein Punkt reicht, sondern ganz klar auf Sieg spielen."

Paciencia oder Hauge?

Personell wird der 47-Jährige zumindest eine Veränderung vornehmen müssen, nachdem er zuletzt viermal in Folge dieselbe Elf aufs Feld geschickt hatte. "Jesper Lindström fliegt nicht mit in die Türkei, da er ein bisschen Probleme mit seinem Oberschenkel hat. Ich denke allerdings, dass es bis zum Spiel gegen Leverkusen am Sonntag wieder passen sollte. Wir wollen kein Risiko eingehen", erläutert Glasner.

Wie er auf den Ausfall des pfeilschnellen Dänen reagieren wird, verrät er nicht. Denkbar wäre eine Umstellung vom 3-4-3 auf ein 3-5-2 mit Goncalo Paciencia als zweiter Spitze neben dem gesetzten Rafael Borré und Daichi Kamada dahinter auf der Zehn. Auf diese Variante hatte der Coach schon einmal erfolgreich beim 3:1-Heimsieg gegen Olympiakos Piräus gesetzt. Mit zwei sehenswerten Treffern gegen Antwerpen und Hoffenheim hatte Paciencia zuletzt als Joker Eigenwerbung betrieben und sich für einen Einsatz von Beginn an empfohlen. Glasner könnte allerdings auch am 3-4-3 festhalten und Jens Petter Hauge nach längerer Zeit mal wieder eine Chance geben.